Coupe du Monde 2022 : le Brésil retient son souffle pour Neymar !

Les vieux démons ressurgissent. Si le Brésil a parfaitement réussi son entrée en lice en s'imposant (2-0) contre la Serbie, c'est tout un peuple qui retient son souffle ce jeudi soir. Touché à la cheville droite sur un tacle du joueur serbe, Nikola Milenkovic, Neymar s'est écroulé avant de céder sa place à la 79ème minute de jeu. Étincelant sous le maillot du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, le Brésilien de 30 ans attendait forcément cette grande messe du football mondial avec impatience. Pourtant, les premières images sont loin d'être rassurantes...

En effet, sur les premiers ralentis, l'articulation a bel et bien tourné. Pris en charge par les médecins de la fédération brésilienne, le numéro 10 a finalement regagné, la tête basse, le banc des remplaçants. Selon la télévision brésilienne, l'attaquant du PSG était même au bord des larmes. Aperçu la tête dans le maillot avec une poche de glace sur la cheville en fin de rencontre, Neymar n'a, par ailleurs, pas fêté la victoire avec ses coéquipiers sur la pelouse et a été aperçu en train de boiter dans le tunnel après le coup de sifflet final. Des informations confirmées par Globo.

Des premières images inquiétantes...

Décisif sur le premier but, Neymar, crédité d'un 5,5 par notre rédaction, n'avait, certes, pas forcément brillé au cours de cette rencontre (18 ballons perdus, 9 duels perdus sur 14, 1 dribble réussi sur 4 tentés) mais il n'en demeure pas moins le maître à jouer de cette sélection auriverde. Interrogé à l'issue de la rencontre, Lucas Paqueta s'est lui montré rassurant : «Neymar ? Non on va voir, on va voir dans le vestiaire, ce qu’il a senti mais on pense que ça va bien», a ainsi assuré le milieu de terrain de West Ham au micro de TF1. «Il a subi un coup, mais j’espère que ce ne sera rien», déclarait, de son côté, Vinicius alors que Rodrygo manifestait également son inquiétude sur Radio MARCA. «Nous sommes préoccupés par la blessure de Neymar. Nous espérons que ce n’est rien.»

«Il avait une entorse à la cheville droite. Nous n’avons pas encore eu le temps de faire une évaluation plus approfondie, mais la cheville a un peu enflé. Il est important d'attendre les 24 premières heures, pour voir comment il réagit. Il faut juste être calme et patient. Neymar doit déclarer forfait pour le reste du tournoi ? Il est trop tôt pour le dire», affirmait, par ailleurs, Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection brésilienne. Interrogé en conférence de presse, Tite a lui aussi tenu un discours rassurant : «vous pouvez en être sûr : Neymar jouera la Coupe du monde. Vous pouvez en être absolument sûr, Neymar jouera la Coupe du monde», a notamment martelé le sélectionneur brésilien.

Connu par sa fragilité sur le plan physique, et plus particulièrement au niveau de la cheville (au cours des quatre dernières saisons, il a été absent pendant 198 jours en raison de trois blessures, dont deux très graves), Neymar pourrait alors manquer la prochaine rencontre contre la Suisse, deuxième du groupe G, lundi prochain. Si "Ney" devrait rapidement passer des examens afin de connaître la nature exacte de sa blessure, une chose est sûre : le Brésil risque de trembler au cours des prochaines heures. Une anxiété, forcément, également présente dans la capitale française à l'heure où nous écrivons ces lignes...