Brésil - Suisse : les notes du match

La suite après cette publicité

Après deux matches de fou entre le Cameroun et la Serbie (3-3) et la Corée du Sud et le Ghana (2-3), on retrouvait, ce lundi en fin d'après-midi deux formations victorieuses lors de la première journée de cette Coupe du Monde. Le Brésil avait battu la Serbie (2-2) alors que la Suisse était venue à bout, difficilement, du Cameroun (1-0). Sans Neymar, blessé, le Brésil allait devoir montrer ce qu'il savait faire face à des Helvètes toujours difficiles à manier.

En première période, on s'est pas mal ennuyé, il faut l'avouer. Entre des Auriverdes sans idée et un 4-1-4-1 bien serré de Xhaka et ses coéquipiers, il n'y avait que trop peu de failles. La première véritable occasion de la partie venait d'un centre de la droite de Raphina, qui trouvait la reprise du tibia d'un Vinicius Junior, étrangement seul (27e). Premier bel arrêt pour Yann Sommer. La seconde et dernière véritable occasion de ce premier acte venait d'une belle frappe de Raphinha, bien captée par Sommer (31e). Sinon, peu ou pas grand-chose à signaler, une tête contrée de Thiago Silva sur corner (44e) et beaucoup de duels assez âpres. À la pause, les deux nations étaient dos à dos.

Le Brésil se qualifie pour les huitièmes de finale

Au retour des vestiaires, Tite tentait un coup en sortant Paqueta et en faisant entrer Rodrygo. Cette seconde période était bien plus animée et ça sentait le chaos à chaque offensive. Toutefois, Breel Embolo et ses coéquipiers péchaient souvent dans l'avant-dernier geste. Alors qu'on croyait que les Brésiliens avaient ouvert la marque grâce à un but tout en finesse de Vinicius Junior, l'arbitre, aidé par la VAR, refusait la réalisation pour hors-jeu (66e). On repartait donc à 0, mais cette fois avec des Brésiliens survoltés, qui voulaient aller chercher leur qualification pour les huitièmes de finale.

Tite lançait d'autres armes offensives dans la bataille en faisant entrer en jeu Gabriel Jesus et Antony en lieu et place de Richarlison, très décevant, et de Raphinha (73e). Murat Yakın répondait en sortant notamment Breel Embolo pour faire rentrer Haris Seferovic (75e). Mais personne ne trouvait réellement la faille dans cette rencontre où les offensifs ont finalement été peu inspirés. Cela tombe bien puisque la lumière est venue d'un milieu de terrain. Suite à une petite passe de l'extérieur du pied de Vinicius Junior, Casemiro envoyait une volée en pleine lucarne. Avec ce but, malgré une ultime tentative de Rodrygo (90e +4), et donc cette victoire, le Brésil rejoint la France, seule qualifiée jusqu'ici, en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

L'homme du match : Casemiro (7,5)

Précieux dans sa surface et aux alentours grâce à ses interventions décisives et sa solidité défensive plus généralement, le milieu de Manchester United a rempli son rôle de sentinelle. Laissant la construction à ses coéquipiers au milieu, il a malgré tout distillé quelques caviars vers l'avant et proposé des solutions devant lorsque son équipe avait le ballon en tentant d'apporter le surnombre. C'est d'ailleurs depuis la surface suisse que l'ancien Merengue, d'une sublime demi-volée de l'extérieur du pied droit, a délivré la Seleção (83e).

Brésil

Alisson (4) : le gardien de Liverpool n'a rien eu à faire, ou presque, dans cette partie. Il s'est quand même distingué par deux mauvaises relances au pied sous la pression suisse. Il a d'ailleurs failli commettre l'irréparable face au pressing d'Embolo (56e).

Éder Militão (5,5) : titularisé au poste de latéral droit pour pallier l'absence de Danilo (blessé), le joueur du Real Madrid s'est montré à son aise. Costaud défensivement et dans les duels, comme à son habitude, il n'a pas hésité à aller de l'avant pour proposer des solutions offensives dans son couloir à Raphinha puis à Antony, même s'il peut mieux faire.

Marquinhos (6) : le capitaine du PSG a eu du mal à négocier ses duels avec le puissant Breel Embolo. Mais globalement, il a très bien fait le job, réalisant les interventions décisives quand il le fallait et faisant aussi parler sa qualité de relance pour parfois gagner du terrain ou casser les lignes adverses.

Thiago Silva (7) : infaillible. L'ancien capitaine du PSG a rendu une excellente copie contre la Suisse, rassurant constamment ses partenaires grâce à son sens de l'anticipation, sa bonne lecture des trajectoires de passes, ses interventions précieuses encore sa solidité dans les duels. Il a bien contenu Embolo, l'empêchant souvent (de manière licite ou non) de se retourner malgré sa puissance physique.

Alex Sandro (6) : le latéral gauche de la Juventus a affiché un visage très intéressant au stade 974. Très solide dans son couloir, il a été impérial dans les duels (10/11 gagnés). Offensivement, il a su créer le surnombre dans les 25 derniers mètres de la Nati, tentant de proposer ou de faire des différences. Il a quelques fois manqué de précision dans ses transmissions. Remplacé par Alex Telles (86e).

Fred (4) : positionné un cran plus haut en phase offensive, le milieu de Manchester United a au moins eu le mérite de proposer et de se montrer présent. Il aura en revanche fait beaucoup d'appels dans le vide, sans non plus faire de différences balle au pied ni parvenir à se montrer dangereux dans la zone décisive. Il a aussi été assez propre défensivement. Remplacé par Guimarães (58e) , qui a apporté son agressivité et sa qualité technique dans le cœur du jeu.

Casemiro (7,5) : notre homme du match, voir ci-dessus.

Raphinha (5,5) : l'attaquant du Barça est monté en puissance. Dans un premier temps assez timide et peu trouvé, il a pris confiance pour apporter le danger à plusieurs reprises dans la surface suisse. Son super centre rentrant pour Vinicius (27e) aurait pu être décisif, alors qu'il a trop axé sa frappe lointaine (31e). À noter sa présence défensive pour épauler Militão, même s'il a eu du mal à forcer le verrou suisse. Remplacé par Antony (73e).

Paquetá (5,5) : très attendu dans le cœur du jeu pour pallier l'absence de Neymar Jr, le milieu offensif de West Ham s'est fendu de quelques ouvertures ou ballons dangereux dont il a le secret (12e, 19e). À défaut d'avoir été omniprésent à la construction, il a fait des différences pour ses partenaires, ce que Tite attend de lui. Il a malgré tout été remplacé à la pause par Rodrygo (6) , qui a apporté ce qu'il manquait à cette équipe du Brésil au cours des 45 premières minutes, à savoir de l'insouciance. Ses qualités de vitesse et de dribbles ont fait mal aux Suisses, même si Akanji lui enlève un but en fin de match (90e+4).

Vinicius (5,5) : un match mitigé pour la star brésilienne. En position idéale, l'ailier virevoltant du Real Madrid a raté la première grosse occasion de la partie face à Sommer en réalisant mal son geste technique (27e). Il a beaucoup tenté, comme son jeu le veut, mais il a eu du mal à faire parler son explosivité et à prendre de vitesse son vis-à-vis à cause du bloc bien en place de la Nati. Son centre de l'extérieur du pied pour Richarlison a failli faire mouche (56e), alors qu'il s'est vu refuser un but pour un hors-jeu de Richarlison au départ de l'action (64e) et qu'il oublie Rodrygo en fin de match (90+3) avant de le servir idéalement (90e+4). Sa passe décisive pour Casemiro suffira à faire oublier tout ça pour mieux avancer dans ce Mondial.

Richarlison (3) : on est loin de ses débuts en fanfare dans ce Mondial face à la Serbie. L'attaquant de Tottenham a d'abord mal négocié ses deux premiers ballons dans la surface (13e, 19e). Il a livré un véritable combat face à la défense centrale suisse et est peu à peu monté en puissance en prenant le dessus à plusieurs reprises (4/5 au duel), mais on retiendra son manque de concentration pour se repositionner et ne pas être hors-jeu qui coûte un but au Brésil (64e). Remplacé par Jesus (73e).

Suisse