Coupe du Monde 2022 : porté par le doublé de Mohammed Kudus, le Ghana vient à bout de la Corée du Sud !

Après le nul spectaculaire (3-3) entre la Serbie et le Cameroun, la deuxième journée de la phase de poules de ce Mondial 2022 se poursuivait, ce lundi à 14 heures. Battu d'entrée par le Portugal de Cristiano Ronaldo (2-3), le Ghana affrontait la Corée du Sud, tenue en échec par l'Uruguay (0-0) lors de la première journée de la poule H. Alignés en 4-3-3, les Black Stars, emmenés par les frères André et Jordan Ayew, se devaient de relever la tête puisqu'en cas de nouvelle défaite, les hommes d'Otto Addo risquaient l'élimination.

De son côté, la Corée du Sud, portée par son capitaine Heung-min Son, avait l'occasion de prendre provisoirement la tête du groupe. Pour ce faire, Paulo Bento misait sur un 4-2-3-1 où Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors) était préféré à l'ancien bordelais, Ui-jo Hwang, sur le front de l'attaque. Au Stade de la Cité de l'éducation d'Al-Rayyan, les Coréens ne tardaient, d'ailleurs, pas à se mettre en évidence. Sur un premier contre, Chang-hoon Kwon mettait à mal la défense ghanéenne et trouvait Gue-sung Cho mais ce dernier manquait sa reprise (5e). Dominateurs dans les premiers instants, les Guerriers Taeguk asphyxiaient les Ghanéens. Pour autant, malgré des vagues incessantes, les Black Stars résistaient... avant de frapper.

Des Guerriers Taeguk accrocheurs...

Sur un coup franc frappé à gauche par Jordan Ayew, Mohammed Salisu profitait d'une déviation de la tête pour s'emparer du cuir et enchaîner d'un tir en pivot du pied gauche (1-0, 23e). Finalement acceptée, après les vérifications d'usage, cette ouverture du score calmait, logiquement, les ardeurs sud-coréennes. Sonnés, les coéquipiers d'Heung-Min Son sombraient quelques instants plus tard. Sur un nouveau centre de Jordan Ayew, côté gauche, Mohammed Kudus devançait son vis à vis pour tromper Seung-Gyu Kim de la tête (2-0, 34e). Si Chang-hoon Kwon sonnait la révolte d'une belle frappe, repoussée par Lawrence Ati Zigi, le Ghana, opportuniste et réaliste (2 tirs cadrés, 2 buts), virait en tête à la pause.

Au retour des vestiaires, Sang-ho Na remplaçait Woo-yeong Jeong (Fribourg) et les troupes de Paulo Bento se signalaient rapidement. Sur un centre de Jin-Su Kim, Gue-Sung Cho plaçait une superbe tête mais tombait sur un impérial Lawrence Ati Zigi (53e). Sous pression, l'arrière-garde ghanéenne allait finalement craquer une première fois. Tout juste entré en jeu, Lee Kang-In trouvait Gue-Sung Cho qui réduisait l'écart (2-1, 58e). Portés par cette réalisation, les coéquipiers de Son repartaient à l'attaque et revenaient à hauteur. Après une nouvelle percée sur le côté gauche, Jin-su Kim servait Gue-Sung Cho. Buteur trois minutes auparavant, ce dernier s'élevait plus haut que tout le monde et s'offrait un doublé (2-2, 61e).

Mohammed Kudus libère les Black Stars !

Sous le choc, le Ghana ne tardait, pourtant, pas à réagir. Sur un centre de Mensah, Kudus, opportuniste, profitait de la volée ratée d'Iñaki Williams pour reprendre et tromper le dernier rempart sud-coréen (3-2, 68e). Avec ce doublé, l'attaquant de l'Ajax permettait aux siens de reprendre l'avantage mais n'empêchait pas les nouvelles vagues des Guerriers Taeguk. Alors que Zigi se montrait encore décisif sur un coup franc direct de Lee Kang-In, Mohammed Salisu sauvait lui, sur sa ligne, une reprise de Jin-Su Kim (76e). Dans le dernier quart d'heure, Kamaldeen Sulemana, Daniel-Kofi Kyereh, Denis Odoi, Abdul Rahman Baba ou encore Alexander Djiku, auteur de quelques confidences pour FM, faisaient leur apparition sur la pelouse. Malgré deux ultimes tentatives de Jin-Su Kim (84e), très actif sur son côté gauche, et Gue-Sung Cho (90+5e), intenable, les Black Stars, en souffrance, résistaient pour s'offrir un précieux succès (3-2). Avec ce résultat, le Ghana prend, provisoirement la tête du groupe H. La Corée du Sud, dernière, voit, quant à elle, le spectre de l'élimination se rapprocher.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de la Corée du Sud

Le XI du Ghana