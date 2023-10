PSG : Javier Pastore préférait rejoindre l’AC Milan

Adoré par les supporters, Javier Pastore (34 ans) avait fait grand bruit lors de son arrivée au Paris Saint-Germain en août 2011 pour 42 millions d’euros en provenance de Palerme. Si tout n’a pas été parfait pour lui dans la capitale française en raison de ses longues blessures, l’Argentin reste aujourd’hui une figure du club. Pourtant, comme il l’a expliqué, le PSG n’était pas son premier choix puisqu’il préférait rejoindre Milan, avant de finalement se laisser séduire par les approches du nouveau projet parisien.

«Milan était l’équipe que je voulais rejoindre après Palerme. Ils m’ont cherché, mais finalement, avec Zamparini, nous avons opté pour le projet du PSG : ils m’ont dit qu’ils voulaient gagner en France et en Europe et que, pour ce faire, ils prendraient les meilleurs joueurs du monde, et c’est ce qui s’est passé. Au fil des ans, il y a eu des contacts pour revenir en Italie et Milan était intéressé, mais mon choix a toujours été de rester à Paris», a-t-il confié au site italien GianlucaDiMarzio. Un choix qu’il ne regrette donc pas du tout, lui qui évolue aujourd’hui sous les couleurs du Qatar SC.