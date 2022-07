L'affaire de viol par une star de Premier League secoue l'Angleterre, De Ligt dynamite le mercato de la Juve

La suite après cette publicité

Une star de PL arrêtée en pleine nuit

En Angleterre, une info extra sportive fait couler beaucoup d'encre. Une star de Premier League a été arrêtée chez elle, à 3 heures du matin, en pleine nuit rapporte The Sun. Ce joueur est suspecté dans une affaire de viol et il a été arrêté par la police, chez lui, alors qu'il était en train de dormir, dans son manoir, précise le tabloïd. Pour l'instant le nom du footballeur n'a pas filtré mais le Sun explique qu'il est dans la vingtaine. C'est aussi ce qu'avance The Daily Telegraph qui a dévoilé l'information. Le quotidien précise au passage que l'arrestation s'est déroulée dans le nord de Londres. Mais ce n'est pas tout. Le joueur aurait une renommée internationale, et il sera sûrement au Qatar pour représenter son pays à la Coupe du Monde. On parle donc d'un joueur de top niveau qui serait suspecté, même si pour l'instant, aucun nom n'a été évoqué par la presse anglaise.

De Ligt régale la Vieille Dame !

En Italie, Nicola Zaniolo semble aller tout droit vers la Juventus, d'après la presse. Car une belle somme d'argent va rentrer dans les caisses de la Vieille Dame avec le transfert à venir de Mathijs de Ligt, explique le Corriere dello Sport. La vente du Néerlandais va rapporter au moins 100M€, alors que Chelsea et le Bayern Munich sont en pleine bataille pour le signer. Donc cela ouvre les portes aux Turinois pour l'opération Zaniolo, comme le résume également Tuttosport ce mardi. Il «court vers la Juve», titre même le journal italien.

Paris et Marseille en même temps !

En France, Marseille a officialisé l'arrivé d'Igor Tudor ce lundi et le présente aujourd'hui. De son côté, Christophe Galtier aussi a signé son contrat hier, avec le Paris Saint-Germain et il sera également présenté dans la journée. De quoi créer des «nouveaux classiques» comme le résume L'Équipe dans son édition du jour. Coup du hasard ou pas, les deux clubs rivaux dévoilent leur nouveau coach devant la presse le même jour. Toujours à Paris, un joueur va également faire son arrivée dans les jours à venir si on en croit Le Parisien. Et tout cas, d'après le journal, Gialucca Scamacca sera la prochaine recrue du PSG. Sassuolo et le Paris Saint-Germain sont tout proches d'un accord, le montant de l'opération devrait se situer autour des 50 M€.