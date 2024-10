Real Madrid : l’étonnant discours de Carlo Ancelotti qui a permis la remontada contre le Borussia Dortmund

Le Real Madrid a fait du Real Madrid. Mardi soir, dans sa compétition fétiche, le club de la capitale espagnole était bien mal embarqué. A l’heure de jeu, le Borussia Dortmund menait encore 2-0… Puis, la magie madrilène a opéré, et en bonne partie grâce à un Vinicius Jr exceptionnel, les Merengues ont signé une nouvelle nuit européenne mémorable…

Une remontada spectaculaire, dont les médias ibériques dévoilent les dessous ce mercredi. La Cadena SER révèle notamment ce qu’a dit Carlo Ancelotti à ses joueurs à la mi-temps, alors qu’ils étaient plutôt malmenés par leurs vis-à-vis allemands. L’entraîneur italien a ainsi été très calme, et n’a clairement pas poussé la gueulante que tout le monde pouvait attendre.

Ancelotti plus tranquille que jamais

Au contraire, l’Italien n’a même pas levé la voix. Il a été particulièrement calme, demandant simplement à ses joueurs de changer l’attitude, de gagner des duels et de perdre moins de ballons. Un discours posé, sans remontrances et visant à remettre en confiance ses hommes, qui a visiblement été efficace. Il a même assuré à ses hommes que dès qu’ils marqueraient le premier but, le public du Bernabéu allait s’enflammer et que cela les porterait pour aller chercher la victoire. L’ancien du PSG savait que dès que le premier but serait marqué, son équipe gagnerait.

Comme souvent, il a surtout joué sur la corde émotionnelle plutôt que sur l’aspect tactique pour remobiliser les joueurs. Le média révèle aussi qu’il avait prévu de faire entrer Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga juste avant le premier but, mais qu’à ce moment là Rüdiger a réduit l’écart. Il a ensuite préféré ne pas rompre la dynamique et éviter de se mettre le public à dos en faisant entrer les deux Français, et Vinicius a vite inscrit le deuxième but madrilène. Si on a surtout parlé de Vinicius Jr après cette victoire, Carlo Ancelotti a donc lui aussi eu un rôle prépondérant dans ce nouveau succès impressionnant des Merengues…