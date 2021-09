Manchester United : Jesse Lingard a refusé une prolongation de contrat

En fin de contrat en juin 2022, Jesse Lingard (28 ans) ne sait pas encore s’il jouera à Manchester United la saison prochaine. ESPN rapporte que les Mancuniens lui ont proposé une prolongation de contrat, refusé par l’international anglais. En effet, il veut s’assurer qu’il aura du temps de jeu régulièrement avant de prendre sa décision.

La suite après cette publicité

Lingard a eu du mal à s’imposer depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils. Cet été, il est revenu à Manchester après un prêt de six mois à West Ham, où il a marqué à neuf reprises et délivré cinq passes décisives. Avec les Three Lions, il a été auteur d'un doublé dimanche dernier contre Andorre (4-0).