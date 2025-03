Reims - OM : les compositions probables

Une rencontre aux enjeux divers. Ce samedi, à 17 heures, le Stade de Reims accueille l’Olympique de Marseille au Stade Auguste-Delaune pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Si l’OM doit impérativement gagner pour consolider sa 2e place, Reims, 15e, doit de son côté éviter la zone de relégation. Pour rappel, le club champenois, en crise après cinq mois sans victoire, a récemment mis fin à une série de défaites en obtenant un nul contre Brest.

Après deux défaites consécutives avant la trêve internationale, les Phocéens devront, quant à eux, relever la tête alors que leurs poursuivants, Monaco et Nice, se rapprochent à seulement 2 points. Pour cette rencontre, Samba Diawara devrait ainsi opter pour un 4-3-3. Dans les cages, Diouf sera protégé par un quatuor défensif composé de Sekine, Okumu, Kipré et Akieme. Dans l’entrejeu, le jeune Atangana accompagnera Gbane et Koné.

L’OM avec Rongier et Greenwood

Enfin, sur le front de l’attaque, Diakhon et Nakamura soutiendront Ibrahim, titularisé en pointe. De son côté, Roberto De Zerbi devrait logiquement reconduire son traditionnel 3-4-2-1. Brillant depuis le début de la saison, Rulli sera une nouvelle fois présent dans les buts marseillais. Devant l’Argentin, la défense à trois olympienne devrait être formée par Lirola, Balerdi et Kondogbia.

Au milieu de terrain, le double pivot sera lui confié à Bennacer et Rongier alors que Luis Henrique et Merlin officieront dans des rôles de piston. Mis sous pression par son entraîneur ces dernières semaines, Greenwood aura lui une belle occasion d’envoyer un message au technicien italien. L’ancien joueur de Manchester United devrait débuter cette rencontre aux côtés de Rabiot et Gouiri.

