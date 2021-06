France : Raphaël Varane évoque la possibilité d’une défense à trois

Avec le forfait de Lucas Digne et l’incertitude autour de Lucas Hernandez, la France se retrouve avec quasiment aucun arrière gauche disponible pour le huitième de finale face à la Suisse. De quoi faire réfléchir Didier Deschamps qui pense sérieusement, ces dernières heures, à mettre en place une défense à trois ce lundi soir.

Interrogé sur cette éventualité par Téléfoot, Raphaël Varane a expliqué être prêt à s’adapter à toutes les éventualités. « Une défense à trois ? Le coach est ouvert à ce genre de discussion, il aime bien avoir le retour des joueurs, il discute individuellement avec chacun pour avoir notre ressenti et pour qu'on soit à l’aise. C'est le genre de chose dont on discute, oui. C’est une question d’adaptation, je pense qu’on a beaucoup de qualités, des qualités complémentaires en plus. Ensuite, il faut beaucoup de communication et de repères sur le terrain. On sait jouer dans plusieurs systèmes, on a déjà joué à trois défenseurs de toute façon. Avec cet effectif, le coach a beaucoup de possibilités. »