Bologne-Monaco : Thilo Kehrer savoure un précieux succès

Après la victoire arrachée par son équipe (0-1) face à Bologne sur la pelouse du stade Renato-Dall’Ara, le défenseur allemand de l’AS Monaco, Thilo Kehrer, est revenu sur la prestation de son équipe. Les joueurs de Adi Hütter ont bien rebondi ce mardi soir en Ligue des Champions et ont ainsi empoché un précieux succès dans la course à la qualification grâce à une réalisation signée de l’ancien joueur du PSG:

«Ce qui a fait la différence, c’est l’unité par rapport aux deux matchs qu’on a perdu. C’est l’équipe, le travail ensemble parce qu’il a manqué cela sur les derniers matchs et ce soir on a montré qu’on est allé chercher la victoire avec la détermination. On a eu beaucoup de coups de pied arrêtés, on a senti qu’il y avait une possibilité de marquer. J’ai changé le mouvement et il y a Breel qui dévie la balle et j’étais là pour anticiper. Je suis très content pour le but et la victoire»