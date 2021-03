EDF : Le Graët désigne son successeur à la tête de la FFF

Dans un peu plus d’une semaine nous connaîtrons le nom du futur président de la Fédération Française de Football, à moins que l’on y retrouve à sa tête un personnage déjà bien connu et bien ancré. En effet, Noël le Graët, l’actuel président en poste depuis 2011, est candidat à l’élection et semble être le grand favori. En cas de victoire, l’ancien président de l’En Avant Guingamp s’engagera pour quatre années supplémentaires, et il serait donc encore en poste à 83 ans. Peut-être le moment de réfléchir à sa succession ?

Quand le Figaro l’interroge sur la personne qu’il verrait bien à sa place, Le Graët répond : «Marc Keller (président de Strasbourg) a le profil, mais il faut qu’il vende son club. À un moment, j’ai pensé à Jean-Michel Aulas, mais aujourd’hui il n’arrête pas d’investir, à Miami ou je ne sais où», a-t-il expliqué au Figaro. Marc Keller, un nom qui revient avec insistance lorsqu’on parle de la FFF.