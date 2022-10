Classement FIFA : le Brésil sur le toit du monde, la France est 4e

Le Brésil débutera la Coupe du Monde au sommet du classement FIFA. Tombeurs du Ghana et de la Tunisie en septembre, les Auriverdes creusent l'écart avec leurs poursuivants belges (2e) et argentins (3e). Au pied du podium, la France (4e) remettra son titre de championne du monde en jeu. Hors du quatuor de tête l'Italie enlève la 6e place à l'Espagne (7e) et recolle à l'Angleterre (5e). La Croatie (12e) gagne trois places au classement alors que l'Iran (20e) fait son entrée dans le top 20, gagnant deux nouvelles places.

Avec quatre rangs gagnés, la Serbie fait également un joli bond en avant (21e). L'Écosse (40e) et l'Azerbaïdjan (123e) se placent quant à elles comme les sélections qui ont vu leur classement le plus augmenter, y gagnant cinq places. La Norvège, avec deux défaites, passe, pour sa part, de la 30e à la 36e place. Le prochain classement sera mis à jour le 22 décembre, quelques jours après la finale du Mondial.