Barça : Ramon Planes quitte le club

C'était annoncé depuis plusieurs jours par les médias catalans : Ramon Planes souhaitait quitter le Barça. Et c'est maintenant officiel. Le club de Liga vient d'annoncer le départ de son secrétaire technique, arrivé en 2018 pour épauler Eric Abidal.

Son contrat expirait en juin prochain, et il avait demandé à ses supérieurs de le libérer pour pouvoir commencer à travailler sur son avenir, et ce alors que Joan Laporta était satisfait de son travail. C'est notamment lui qui avait poussé pour recruter des joueurs comme Pedri et Ronald Araujo.