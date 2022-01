Zenit : Emanuel Mammana raconte sa tentative de suicide

Arrivé en 2016 à l'Olympique Lyonnais en provenance de River Plate, Emanuel Mammana (25 ans) n'est pas resté longtemps au sein du club rhodanien et avait été transféré, seulement un an plus tard, chez le Zenit Saint-Pétersbourg, contre 16 millions d'euros. Désormais libéré par le club russe et sur le départ vers River Plate, le défenseur central argentin s'est confié à la radio argentine La Red et a évoqué sa tentative de suicide lorsqu'il était jeune, en raison de problèmes familiaux. Sa mère étant décédée à ses six ans, puis à l'âge de quinze ans, son père est décédé.

«Tous ceux qui ont perdu leurs parents savent combien c'est difficile. J'avais envie de me suicider, j'étais sur le point de faire quelque chose de fou. Je suis allé à la gare et je voulais me jeter sous un train. J'étais sur le point de me jeter dans le vide. Une personne m'a attrapé et m'a plaqué contre le mur. Je ne saurais jamais qui est cette personne, mais je la remercie du fond du cœur», a-t-il avoué.