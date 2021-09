Ces champions du monde 2018 en galère

Une nouvelle ligne à son palmarès. En octobre, l'équipe de France joue le Final Four de Ligue des Nations avec l'occasion d'accrocher un nouveau titre. Pour y parvenir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste ce jeudi. Une liste de laquelle plusieurs joueurs ayant ramené leur dernier titre aux Bleus, la Coupe du Monde 2018 en Russie, sont absents. On pense en premier lieu à Benjamin Mendy (27 ans). En proie à des problèmes extra sportifs depuis plusieurs semaines, le latéral gauche, en démêlé avec la justice anglaise, n'est même plus vraiment un footballeur à l'heure où l'on écrit ces quelques lignes. Il a même été «effacé» de FIFA 22...

Steven Nzonzi (32 ans), aussi, aimerait retrouver ses sensations de joueur. C'est pour cela qu'il a choisi de rejoindre Al-Rayyan au Qatar pour se relancer, sous les ordres de Laurent Blanc et aux côtés de James Rodriguez et Yacine Brahimi. Une bouffée d'oxygène puisque sa situation a mis du temps à se décanter. Au sortir d'un prêt de deux saisons globalement correctes au Stade Rennais, le milieu de terrain était reparti à l'AS Roma, où José Mourinho ne comptait absolument pas sur lui. Après quelques semaines de négociations, il a finalement obtenu le feu vert pour mettre les voiles.

Quid de Mandanda ?

Partir, Samuel Umtiti (27 ans) en a lui aussi été très proche cet été. Le défenseur central français a été poussé vers la sortie par le direction du FC Barcelone en raison de son imposant salaire. Seulement, au prix d'un plaidoyer auprès de Joan Laporta en personne, l'ancien Lyonnais, sous contrat jusqu'en juin 2023, a obtenu un sursis. Un soulagement de courte durée puisque, depuis, l'international tricolore (31 sélections, 4 réalisations) n'a jamais été appelé à entrer en jeu par Ronald Koeman sur les sept premières rencontres de l'exercice toutes compétitions confondues... Ses résultats aux tests physiques aux entraînements, récoltées via les données GPS, sont bons selon les informations de la Cadena SER. Il a même été félicité par le staff en place pour cela. S'il ne joue pas, c'est donc clairement un choix du coach.

🚨⚽️ SOBRE UMTITI



Els últims dies el cos tècnic li ha reconegut els paràmetres físics en els que està. Les dades del GPS són bones



L'han felicitat, li han reconegut la feina i li han dit que si no juga és per decisió tècnica



▶️ Informa @santiovalle al #QTJ!#FCBlive pic.twitter.com/Tx3QacMh5j — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) September 28, 2021

À Barcelone toujours, Ousmane Dembélé (24 ans) est un cas d'école. L'ailier, blessé depuis l'Euro 2020, n'est pas encore revenu à la compétition. Et si les Blaugranas espèrent pouvoir prolonger son contrat (juin 2022) jusqu'en juin 2024, rien n'est moins sûr, l'ancien du Borussia Dortmund restant logiquement attentif à l'évolution du marché des transferts au regard de sa situation. Manchester United serait ainsi toujours à l'affût, prêt à dégainer en cas d'envie de départ de l'intéressé.

Évoquons enfin le cas Steve Mandanda. Devenu n° 2 à l'Olympique de Marseille ces dernières semaines, Jorge Sampaoli ayant décidé de donner sa chance sur la durée à son concurrent espagnol Pau Lopez, l'expérimenté portier aux 34 sélections en équipe de France était déjà passé n° 3 derrière Hugo Lloris et Mike Maignan en Bleu. Absent pour ce nouveau rassemblement, Deschamps lui ayant préféré Costil, Mandanda paye son manque de temps de jeu récent. Il est bien loin l'état de grâce de champion du monde...