Brendan Chardonnet savoure le nouvel exploit brestois

L’épopée brestoise en Ligue des Champions n’est pas prête de s’arrêter. Encore moins après le succès des Bretons contre le PSV Eindhoven lors de cette 6e journée (1-0). Le SB29 est 5e ce soir et d’ores et déjà qualifié au minimum pour les barrages. Il a fallu quelques arrêts de Marco Bizot pour préserver le score après le but de Le Cardinal mais Brest a tenu son nouvel exploit, peut-être même le plus brillant depuis le début de cette campagne. Brendan Chardonnet voit encore plus loin et estime que son équipe peut aller chercher la qualification directe en 8e de finale.

«Sur le match, on a des occasions. Ce n’est pas un exploit, c’est mérité. C’est un grand club d’Europe avec une grande histoire, plus grande que nous en Europe. On y croit sinon ça ne sert à rien d’aller sur le terrain. On était mort de faim. On voulait ramener quelque chose pour rentrer dans l’histoire. Je pense que maintenant on est qualifié pour les barrages, c’est une première, savoure le défenseur au micro de Canal+. Il y a un truc à faire, peu importe l’adversaire. On ira en Allemagne contre le Shakhtar et si on peut finir dans le top 8, on ne va pas s’en priver. Tous les points pris ne sont plus à prendre.»