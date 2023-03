France - Pays-Bas : Mike Maignan marque déjà les esprits !

La suite après cette publicité

Une page s’est définitivement tournée pour l’équipe de France. Acclamés en marge de la rencontre face aux Pays-Bas, Blaise Matuidi, Raphaël Varane, Steve Mandanda et Hugo Lloris, désormais retraités internationaux, ne porteront, en effet, plus le maillot tricolore. Des départs provoquant logiquement des arrivées et notamment au poste de gardien de but. Appelé aux côtés d’Alphonse Areola (West Ham) et de Brice Samba (RC Lens), Mike Maignan a ainsi été intronisé nouveau gardien numéro 1 des Bleus par son sélectionneur, Didier Deschamps.

Une soirée calme avant l’exploit !

Aligné à la base du 4-3-3 dessiné par le technicien français, le dernier rempart de l’AC Milan était forcément attendu au tournant pour ce choc face aux Néerlandais, qui n’a finalement pas eu lieu. Successeur annoncé d’Hugo Lloris dans les cages tricolores, l’ancien portier de Lille a, en effet, vécu une soirée globalement paisible. Bien protégé par une charnière centrale très performante - Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté ont reçu la note de 7 par notre rédaction - le natif de Cayenne n’a jamais failli face aux timides offensives des Oranjes. Rassurant sur ses quelques interventions, le Français de 27 ans parachevait malgré tout cette soirée grandiose en apothéose.

Auteur d’une double parade sur le penalty tenté par Memphis Depay dans le temps additionnel de cette rencontre, Maignan conservait ainsi sa cage inviolée et permettait, également, aux Bleus de prendre la tête du groupe B grâce à une meilleure différence de buts que la Grèce, deuxième après sa victoire à Gibraltar (3-0). Acclamé par le Stade de France en fin de match et célébré par ses coéquipiers au coup de sifflet final, l’intéressé ne cachait d’ailleurs pas son soulagement et sa fierté au coup de sifflet final. «C’est vrai que c’était un match qu’on voulait gagner après avoir perdu une finale qui a fait mal. On voulait dire qu’on était toujours là et si on peut gagner tous nos matches comme celui de ce soir, c’est très important pour nous», a-t-il tout d’abord déclaré sur la chaîne L’Equipe avant d’ajouter.

L’après-Lloris définitivement assuré ?

«Cela a été pour moi, on a beaucoup échangé, quand on joue avec des joueurs de haut niveau, il suffit de communiquer. Le penalty ? C’est un duel psychologique, l’équipe méritait de sortir avec un clean-sheet. L’équipe a beaucoup travaillé ce soir. Je n’ai pas touché beaucoup de ballons. Le but n’est pas de jouer comme en club, il ne faut pas prendre de risque, les passes étaient sans risques et les joueurs étaient démarqués». Sérieux et rassurant pour le futur des Bleus à ce poste, Mike Maignan a, également, pu compter sur le soutien du nouveau capitaine tricolore, Kylian Mbappé.

«C’est super, on ne voulait pas prendre de buts pour que tout le monde soit content», a notamment souligné le champion du monde 2018, préférant mettre l’accent sur l’aspect défensif cher à Mike Maignan. «C’était important pour Mike (Maignan) de ne pas prendre de but, pour sa première en tant que n°1 dans les buts, de commencer par un clean sheet. On est super content, on espère que ça va lui donner beaucoup de confiance». Reste désormais à confirmer cette prestation encourageante, à Dublin, lors de la deuxième journée face à l’Irlande. Le plus dur est à venir…