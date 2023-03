France - Pays-Bas : les notes du match

La suite après cette publicité

La France est bel et bien passée à autre chose. Pour sa première sortie, un peu plus de trois mois après la terrible désillusion en finale de la Coupe du Monde 2022, contre l’Argentine au Qatar, l’équipe de France n’a fait qu’une bouchée des Pays-Bas (4-0), ce vendredi, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Ce choc au Stade de France n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses, tant la bande à Mbappé, pour sa première en tant que capitaine des Bleus, a roulé sur une faible formation néerlandaise. Surtout en première période, avant de gérer au retour des vestiaires.

Car il ne fallait pas arriver en retard au Stade de France pour voir les vice-champions du monde en titre ouvrir le score. À l’origine du but en taclant dans les pieds de Taylor, Griezmann, parfaitement servi par Mbappé, n’a laissé aucune chance à Cillessen avec son pied gauche (1-0, 2e). Quelques minutes plus tard, c’était au tour d’Upamecano, après un cafouillage entre Kolo Muani, Rabiot et une sortie hasardeuse de Cillessen, de faire le break (2-0, 8e). Et alors que seul Wijnaldum avait donné un peu de travail à Maignan, juste avant que Berghuis ne soit repris au dernier moment par Theo Hernandez (10e), Kolo Muani s’est effacé sur une ouverture de Tchouameni pour laisser Mbappé planter le troisième but (3-0, 21e).

Mbappé double buteur pour sa première en tant que capitaine des Bleus

Sans une claquette de Cillessen sur un centre-tir vicieux de Theo Hernandez (28e) et une belle détente du gardien néerlandais sur une tête de Konaté (36e), l’addition aurait même pu être plus salée à la pause. Signe que rien n’allait dans les rangs des Oranje, Ronald Koeman a rappelé Taylor sur le banc pour lancer Weghorst dès la demi-heure de jeu. Malheureusement pour les spectateurs présents dans l’enceinte dionysienne, le second acte n’aura pas été aussi fou que les 45 premières minutes. Mais Mbappé, qui a déjà dépassé Benzema en équipe de France, a tout de même fini par réussir à s’offrir un doublé (4-0, 88e), après avoir buté à deux reprises sur Cillessen (52e, 79e), alors que Kolo Muani a manqué de justesse dans le dernier geste (59e).

Pour sa première dans la peau du n°1 des Bleus dans les buts, Maignan a lui constamment assuré (58e, 80e) et a embelli sa belle prestation en repoussant un penalty de Depay, après une main d’Upamecano sur une tête de Weghorst dans la surface (90e+5). Deschamps a pu profiter d’une deuxième période assez tranquille, à la maison, pour faire tourner et donner du temps de jeu à Diaby, Fofana, Camavinga et Giroud, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Avant de se rendre à Dublin, lundi (20h45), pour y défier l’Irlande, l’équipe de France entame de la meilleure des manières sa campagne pour les qualifications à l’Euro 2024 en Allemagne et prend d’emblée les commandes du groupe B. Au contraire des Pays-Bas, décevants, mais qui auront l’occasion de se racheter dans trois jours, contre Gibraltar.

Le classement du groupe B des éliminatoires de l’Euro 2024 # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 France 3 1 1 0 0 4 0 4 5 Pays-Bas 0 1 0 0 1 0 4 -4

L’homme du match

Mbappé (8) : comment mieux réussir sa première en tant que capitaine de l’équipe de France ? Certes, Kylian Mbappé aura été moins percutant et moins en vue que Kolo Muani en attaque, mais ses prises de balles ont fait la différence. Passeur décisif pour Griezmann lors de l’ouverture du score, il a ensuite offert quelques retours défensifs, ce qu’on a moins l’habitude de voir avec le Paris Saint-Germain. Et que dire de son dernier but, qu’il s’est construit tout seul pour clore la superbe soirée française. Un match taille patron pour le nouveau capitaine tricolore.

France

- Maignan (7) : soirée plutôt tranquille pour Mike Maignan, qui aura arrêté trois parades ce vendredi soir. Mais sa prestation a basculé en fin de rencontre, après un double-arrêt sur penalty face à Depay, qu’il a célébré comme un but.

- Koundé (5,5) : match propre de Jules Koundé. Postionné dans un rôle de latéral droit, qu’il n’a plus trop l’habitude de faire avec le FC Barcelone, il a parfois manqué un peu de repères, à l’image de ce retard devant Simons, sur une contre-attaque (32e). Même s’il a plutôt bien contenu l’ex-Parisien. En revanche, il s’est montré plus discret offensivement et n’a pas trop combiné avec Coman.

- Konaté (7) : pas vraiment de gros efforts défensifs à noter, étant donné la faiblesse des Oranjes ce vendredi soir. Mais le défenseur de Liverpool a fait preuve d’une excellente assurance tout au long de la partie, avec notamment six duels gagnés sur six. Accompagné de sorties de balles de qualité et une excellente percée à signaler (37e). Offensivement, on l’a même vu tenter une bonne tete, repoussée in extremis par Cilessen (35e).

- Upamecano (7) : déjà étincellant à la Coupe du monde et en ce début d’année avec le Bayern Munich, Upamecano a encore confirmé son nouveau statut de leader de la défense bleue. Avec Konaté, il a formé une superbe chanière, qui aura fait preuve de complémentarité. Un très bon retour défensif devant Depay à signaler (32e) et le but du break pour récompenser sa très bonne soirée. En revanche, il commet un penalty léger après une main commise (90e+4).

- Hernandez (6,5) : un excellent retour devant Berghuis (11e), avant un bon centre vers Konaté (35e). Le latéral de l’AC Milan a fait preuve de beaucoup d’activité tout au long du match. Défensivement, il aura été intraitable face à Berghuis et aura été solide pour empêcher l’attaque oranje de centrer. Offensivement, on l’a vu beaucoup tenté de proposer du jeu et de combiner avec Kolo Muani et Mbappé. Un match intéressant.

Rabiot (6) : De plus en plus précieux dans le milieu de terrain bleu, Adrien Rabiot aura été précis techniquement (88% de passes réussies) et a constamment été présent pour empêcher le bloc adverse d’évoluer. Une petite erreur au marquage à signaler, sur une contre-attaque adverse (32e) et devant Wijnaldum (18e), mais globalement son match a été réussi. Proche de s’offrir une passe décisive en fin de match, mais le but de Diaby a été signalé hors-jeu (85e). Remplacé en toute fin de match par K. Thuram (89e)

- Tchouaméni (6) : une très bonne passe en profondeur vers Mbappé, qui s’est transformée en passe décisive. Par la suite, le milieu de terrain madrilène aura fait un match plutôt propre, sans erreur, même si on peut avoir un léger regret de ne pas l’avoir vu se projeter davantage offensivement. Sans doute une consigne de Didier Deschamps. Remplacé par Camavinga (72e), auteur d’une bonne entrée dans un rôle de milieu de terrain.

- Griezmann (7,5) : il ne pouvait pas mieux démarrer son match en ouvrant le score d’une belle frappe (2e), avant d’enrouler un joli coup-franc amenant au deuxième but. Beaucoup de combinaisons avec Kylian Mbappé et un travail de qualité pour récupérer les ballons dans les pieds néerlandais. Un très bon match pour le numéro 7 des Bleus, toujours aussi précieux dans ce rôle de milieu de terrain offensif. Remplacé par Fofana (77e).

- Coman (5) : moins actif que les deux autres attaquants français, le Bavarois aura fait parler sa vitesse pour bousculer Taylor et Aké, qui l’aura tout de même bien géné (16e). Même si le jeu a davantage été tourné vers le côté gauche, il s’est montré intéressant en offrant de jolis centres, qui n’ont malheureusement rien donné. Remplacé par Diaby (67e), qui a vu son but être refusé pour une légère position de hors-jeu.

- Kolo Muani (7) : voilà comment confirmer sa belle Coupe du monde 2022. L’attaquant de Francfort a d’abord été décisif sur l’ouverture du score des Bleus, avant de se montrer très intéressant sur son côté en faisant beaucoup de mal à Timber et Geertruida. Il est également décisif sur le but de Mbappé, en laissant filer le ballon. Beaucoup recherché par ses partenaires, il aura été l’un des Bleus les plus actifs, mais il aura manqué juste un but pour conclure sa superbe soirée. Remplacé par Giroud (77e)

- Mbappé (8) : voir ci-dessus

Pays-Bas

- Cillessen (4) : s’il ne peut rien faire sur la frappe limpide de Griezmann qui le laisse pantois (2e), le gardien de 33 ans doit faire bien mieux sur le but d’Upamecano, où il manque complètement sa sortie suivant le centre de Griezmann (8e). Il n’est pas non plus décisif sur le but de Mbappé où il perd son face à face et doit une de fois plus s’incliner. Un bel arrêt devant Konaté (35e), puis Mbappé (78e), mais il doit à nouveau s’incliner sur la frappe croisée de l’attaquant du PSG (88e).

- Timber (4) : titularisé comme latéral droit, à la différence du poste qu’il occupait à la coupe du Monde, le joueur de l’Ajax a livré une prestation mièvre. Dans le un contre un avec Mbappé, il a traversé de nombreux trous d’air, s’est trop facilement fait aspirer, et a sans cesse laissé des trous béants profitables à Hernandez dans son dos. Deux très bons retours néanmoins sur Kolo Muani (37e, 74e). Au retour des vestiaires, il a permuté avec Geertruida en occupant le poste de défenseur central, où il s’est remis la tête à l’endroit. Sur le deuxième but de Mbappé en revanche, il défend bien trop loin (89e).

- van Dijk (4) : c’est lorsque le bateau tangue que l’on reconnaît les vrais capitaines de navire, et force est de constater que le joueur de Liverpool a vécu un vrai naufrage. Dans une rencontre de gala comme celle-ci, on était en droit d’attendre plus d’un deuxième au Ballon d’Or, et pourtant la fébrilité l’a escorté tout au long de la rencontre. Il a défendu sur les talons, reculant sans cesse par peur de la vitesse de Kolo Muani et Mbappé. Sur le but de l’attaquant du PSG d’ailleurs, il est complètement à la ramasse et laisse un boulevard dans son dos en étant obnubilé par Kolo Muani (21e)

- Geertruida (2) : titularisé en l’absence de de Ligt, le défenseur central du Feyenoord a connu une première sélection cataclysmique. Auteur de plusieurs fautes dès le début de rencontre (5e, 6e), il a aussi fait preuve de nombreuses approximations techniques dans ses relances (22e). Son placement hasardeux remet Mbappé en jeu sur sa réalisation (21e). Egalement bougé dans son duel avec Konaté (36e), qui n’est pas loin de marquer. Repositionné comme latéral droit à la mi-temps, il a été plus rassurant, malgré, encore, de nombreuses fautes (54e, 76e). Il s’en sort bien sur le but refusé pour hors-jeu de Diaby où son positionnement laisse à désirer. Remplacé par Malacia (87e).

- Aké (5) : le défenseur le plus rassurant de son équipe, ou du moins le moins inquiétant. Il s’est attelé à ses tâches défensives, se faisant rarement prendre dans le un contre un. Plusieurs interventions propres (46e, 64e), dont une en pompier de service devant Coman, qui n’est pas loin de marquer (17e). Il a paru plus emprunté sur en seconde période face à la vitesse du Français.

- de Roon (3) : une rencontre quelconque, insipide, sans vitalité. D’entrée, il a été balloté par les vagues tricolores, souffrant le martyre face à l’intensité mise par le milieu de terrain français. Avec le ballon, il n’a jamais créé de différences non plus, se contentant de passes latérales alors que son équipe courrait après le score. Remplacé par Blind (67e)

- Wijnaldum (4) : pour son retour en sélection après sa fracture du tibia en août dernier, le joueur de l’AS Roma a lui aussi vécu une soirée compliquée. S’il s’est époumoné dans les courses, se retrouvant souvent dans la surface adverse, il a cruellement manqué de réussite dans le dernier geste (18e, 20e). Il n’a jamais créé de différences ou de décalages par la passe, hormis sur une belle action en solitaire en tout début de rencontre (6e). Il s’est effacé en seconde période.

- Taylor (non-noté) : aligné dans le milieu à trois batave, le joueur de l’Ajax Amsterdam n’a pas laissé un souvenir impérissable pour sa première titularisation. D’entrée, il perd le ballon qui mène au but de Griezmann, et est spectateur de la superbe frappe du Français (2e). S’il est l’auteur d’un centre dangereux (18e), unique éclaircie de sa prestation, il a semblé encore bien trop léger pour assumer un rôle de titulaire dans cette équipe. Remplacé à la 33e minute par Weghorst (3) qui a avalé les kilomètres à la pelle en livrant un pressing de tous les instants, mais qui a souvent couru dans le vide. Il n’a clairement pas pesé face à Konaté et Upamecano dans son registre de pivot.

- Berghuis (3) : titularisé sur le côté droit de l’attaque néerlandaise, le joueur de l’Ajax Amsterdam a semblé accuser le coup physiquement. Il tergiverse trop sur son action où il peut se présenter face à Lloris seul (10e). Dans son duel avec Hernandez, il n’a tout simplement pas existé, et a terminé la rencontre dans les cordes. Il a systématiquement servi du réchauffé en tentant de réaxer en sur son pied gauche, mais n’a jamais déstabilisé son adversaire direct. Remplacé par Malen (68e), remuant lors de son entrée mais très imprécis avec le ballon (72e, 80e)

- Depay (3) : l’attaquant de l’Atlético de Madrid a vécu une soirée cauchemardesque face aux Bleus. Mis hors d’état de nuire d’entrée par Upamecano et Konaté, qui en ont imposé par leur appétence pour le duel, il n’a pas pesé sur la rencontre. Il négocie mal sa seule occasion en première mi-temps après un centre pourtant bon d’Aké. Au retour des vestiaires, il a tenté de sonner la révolte en créant des différences seul, mais en vain. Un coup-franc vicieux mais détourné par Maignan (58e), et pas grand chose d’autre à se mettre sous la dent. Il perd son face à face avec Maignan sur penalty dans les ultimes instants de la rencontre (94e).

- Simons (3) : titularisé pour la première fois de sa carrière en sélection, l’ancien joueur du PSG s’est fait secouer à la moindre bourrasque. Dans son duel avec Koundé, il a dû subir la loi du Français sans arrêt. Il a donné la sensation de se chercher dans les circuits offensifs de son équipe, paraissant timoré et trop sur la retenue. Des choix souvent discutables avec le ballon également. Remplacé par Klaasen (68e), pas loin d’offrir un but à… Mbappé (78e). Il a lui aussi manqué d’influence lors de son entrée.