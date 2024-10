EdF : le magnifique geste de Bradley Barcola pour un enfant malade

Auteur du quatrième et dernier but de l’équipe de France contre Israël en Ligue des nations (1-4), ce jeudi soir, Bradley Barcola a réalisé le rêve du petit Mathias. Dans une vidéo postée depuis son lit d’hôpital, le jeune garçon demandait à l’attaquant du Paris Saint-Germain de réaliser une célébration particulière : « Si tu marques, tu pourrais faire un M (comme Mathias) ? Et encore merci pour la signature », réclamait-il. Après le succès des Bleus, Barcola a publié un joli message sur ses réseaux sociaux, où il réalise la lettre M avec ses doigts, comme la première lettre du jeune garçon : « Pour toi Mathias », a-t-il écrit.

La suite après cette publicité

À l’écart du groupe de Didier Deschamps ce mardi suite à une gêne, Bradley Barcola a débuté cette troisième rencontre de la Ligue des nations sur le banc. Buteur pour la deuxième fois de sa carrière sous le maillot bleu, l’ancien Lyonnais a déjà inscrit huit réalisations en 11 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues.