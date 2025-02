La méthode de Rudi Garcia pour s’imposer avec la Belgique

Pour réussir avec la Belgique, Rudi Garcia mise sur une nouvelle approche. Conscient des tensions qui ont marqué le mandat de Domenico Tedesco, le nouveau sélectionneur veut instaurer un dialogue avec ses cadres de l’équipe. « J’ai toujours pensé que les plus grands joueurs étaient les plus simples à manager », affirme-t-il dans un entretien au média belge Pickx Sports. Son objectif : s’appuyer sur l’expérience des leaders, tout en affirmant son autorité sur le jeu.

Fort de son vécu avec des stars comme Hazard, Ronaldo ou Totti, Garcia veut privilégier une communication directe. « Il faut être franc et honnête avec eux. Ils ont besoin d’entendre ce que pense leur sélectionneur », insiste-t-il. Il entend également tirer parti de leur vécu en club pour adapter son management. «Un bon manager, c’est quelqu’un qui écoute, mais à la fin, c’est moi qui décide. je pense que dans l’échange et dans la considération, il y a moyen de faire de belles choses. Quand on a la chance d’avoir des joueurs de cette trempe-là en équipe de Belgique, il faut s’appuyer sur eux, les mettre dans les meilleures conditions possibles. » Une méthode qui pourrait peut-être lui permettre de rapidement relancer les Diables Rouges, en grande difficulté ces derniers temps.