L2 : Saint-Etienne arrache le nul à Geoffroy-Guichard contre Caen

L’année 2022 de l’ASSE aura été cauchemardesque jusqu’au bout. Derniers du classement et sur une série de trois défaites consécutives, les Verts devaient terminer l’année sur une bonne note en s’imposant à domicile contre le SM Caen. Mais rapidement, les Normands ouvraient le score grâce à un penalty de Mendy (17e, 1-0).

Et après, Saint-Etienne a longtemps lutté pour revenir au score et a arraché l’égalisation grâce à un but de Charbonnier, à Geoffroy-Guichard (1-1, 90e+2). Les Verts restent derniers, à un point de Niort et avant de recevoir Laval. Caen réalise une mauvaise opération et reste au cinquième rang avant les autres rencontres de la journée. La suite pour le SM Caen ? Bordeaux, pour le compte de la 18e journée.

