Declan Rice annonce la couleur avec Arsenal !

La suite après cette publicité

Enfin. Après de nombreuses semaines sous apnée, les supporters d’Arsenal ont enfin pu souffler ce samedi suite à l’officialisation de l’arrivée de Declan Rice sous la tunique londonienne. Face à la gourmandise, qui s’est avérée payante, de West Ham et les nombreuses sollicitations du Bayern Munich et Manchester City, les Gunners ont dû batailler pour s’attacher les services. En déboursant pas moins de 115 millions d’euros, plus cinq de bonus, les deuxièmes du dernier exercice de Premier League ont mis la main sur le milieu anglais, bouclant ainsi une troisième recrue de choix après Jurriën Timber et Kai Havertz.

Et alors que l’excitation est présente chez les supporters d’Arsenal, elle est également présente chez l’international des Three Lions qui n’a pas caché sa joie au micro des médias du club : «Tout d’abord, je veux juste dire un grand merci à tous les fans d’Arsenal pour le soutien jusqu’à présent. Cela a été écrasant - il se passe beaucoup de choses, beaucoup de spéculations depuis des mois. Mais évidemment, en tant que joueur, vous voulez que les choses soient réglées le plus rapidement possible, donc vous êtes réglé. Aujourd’hui, j’ai eu ma première journée et je me sens vraiment chez moi. Je veux juste dire que c’est un privilège absolu de faire partie de l’Arsenal Football Club. L’histoire et les joueurs qui ont joué ici parlent d’eux-mêmes. Et maintenant que j’ai rejoint, nous avons également d’autres recrues, nous cherchons à ramener Arsenal au grand moment, à gagner des trucs.»

À lire

Arsenal confirme l’arrivée de Declan Rice !

Rice a hâte d’évoluer sous les ordres de Mikel Arteta et aux côtés de ses coéquipiers anglais

Recrue prioritaire de Mikel Arteta, le natif de Londres va avoir les clés de l’entrejeu des pensionnaires de l’Emirates Stadium. Impressionné par le jeu déployé par le technicien espagnol, Rice se voit déjà être la pièce maîtresse d’un milieu de terrain qui aspire à contrôler le jeu en permanence. De plus, évoluer sous les ordres d’un ancien milieu de terrain représente une opportunité jouissive pour l’intéressé : «Avec Mikel et comment il travaille, l’équipe, la jeunesse de tout le monde, l’énergie autour du club et aussi le défi de ramener Arsenal à sa place, cela signifie beaucoup pour moi. Je sais que les fans veulent vraiment ça. Pour moi en tant que joueur, je suis venu ici vraiment avide d’avoir plus de succès et de passer mes meilleures années dans ce grand club. Je suis tellement excité - il parle de lui-même. Vous voyez comment il travaille - vous avez un vrai aperçu de la façon dont il travaille sur le documentaire Amazon, comment il travaille avec ses joueurs et pas seulement en tant qu’entraîneur, mais psychologiquement à quel point il est bon avec les joueurs, comment il améliore les joueurs. Il est un facteur important dans la raison pour laquelle je suis venu ici. Je sais qu’il va tirer le meilleur parti de moi. Je sais que j’ai plus de niveaux à monter dans mon jeu, et j’ai l’impression qu’il est le manager qui m’amènera à ces niveaux supérieurs. Je suis vraiment excité de travailler avec lui.»

La suite après cette publicité

En signant à Arsenal, Declan Rice aura également l’opportunité de jouer aux côtés de nombreux amis et coéquipiers en équipe d’Angleterre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier a déjà hâte de retrouver des visages qui lui sont familiers : «Il y a des joueurs incroyables avec lesquels j’ai joué au niveau international et maintenant je partage ces mêmes fonctions au niveau du club. Tous ont fait l’éloge du club - comment chacun d’entre eux s’est amélioré sous le manager. Quand vous entendez des choses comme ça, vous le prenez vraiment dans votre foulée et écoutez. Vous avez des joueurs comme Saks (Bukayo Saka), qui est maintenant l’un des meilleurs ailiers au monde. Il y a Rammers (Aaron Ramsdale), qui est l’un des meilleurs gardiens. Vous avez Whitey (Ben White) en tant qu’arrière droit, qui était irréel l’année dernière. Il y a Smith Rowe et tant d’autres dans l’équipe. Ils parlent tous avec tant d’éloges du club et de la direction qu’il a prise ces dernières années, donc c’est vraiment excitant. J’ai joué avec Eddie des moins de neuf ans aux moins de 14 ans. Nous avons tous les deux été libérés le même jour et c’est fou où le football vous emmène, votre voyage. Je l’ai toujours aimé et j’ai été proche de sa famille. Son père est un mec top, top qui avait l’habitude de venir sur toutes les tournées avec nous quand nous étions enfants, donc j’ai vraiment hâte de revoir Eddie et bien sûr les autres garçons.» On a déjà hâte de voir tout ce beau monde à l’œuvre sous la tunique d’Arsenal.