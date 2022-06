Aurelien Tchouameni s'engage au Real Madrid !

La suite après cette publicité

Le feuilleton Aurélien Tchouameni touche enfin à son terme ! Annoncé depuis plusieurs semaines dans les petits papiers du Real Madrid, comme nous vous le révélions, le milieu de terrain français (8 sélections, 1 but) rejoint officiellement les Merengues, récemment sacrés champion d'Europe. Très chaud à l'idée de rejoindre la Casa Blanca, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux, relégués en Ligue 2, quitte donc le Rocher pour Madrid, et ce malgré les intérêts déclarés du PSG ou de Liverpool.

«Le Real Madrid C. F. et l'AS Monaco ont convenu du transfert d'Aurélien Tchouaméni, qui sera lié au club pour les six prochaines saisons. La présentation d'Aurélien Tchouaméni comme nouveau joueur du Real Madrid aura lieu le mardi 14 juin à 12h00 à la Ciudad Real Madrid, après sa visite médicale. Aurélien Tchouaméni se présentera ensuite devant les médias», indique, à ce titre, le communiqué du club madrilène pour officialiser la nouvelle.

Aurelien Tchouameni veut passer un cap !

Sonnés après le retentissant échec dans le dossier Kylian Mbappé, les dirigeants madrilènes s'offrent donc un bien joli lot de consolation. Déterminé à associer le Français de 22 ans à Eduardo Camavinga, d'ores et déjà sous la tunique blanche, le récent champion d'Espagne prépare, par ailleurs, l'avenir à l'heure où son entrejeu se montre quelque peu vieillissant avec les 36 printemps de Luka Modric ou encore les 32 de Toni Kroos. Titulaire inamovible de l'AS Monaco depuis son arrivée en janvier 2020, Tchouameni passe, lui, un nouveau cap dans sa jeune carrière.

Associé à Youssouf Fofana la saison dernière, le Rouennais n'a cessé de briller dans l'entrejeu des Asémistes, troisièmes à l'issue de la saison et qualifiés pour les barrages de la prochaine Ligue des Champions. Imperturbable dans le duel, propre dans l'orientation du jeu et impressionnant dans sa capacité à combler les brèches, celui qui avait un contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de la Principauté a donc décidé de rallier l'Espagne et la Liga pour continuer de grandir. Avec une Coupe du Monde au Qatar en ligne de mire, Aurelien Tchouameni compte bien prouver, sous ses nouvelles couleurs, que sa place dans le groupe France apparaît désormais comme indiscutable.