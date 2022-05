Le Real Madrid offre plus de 80 M€ pour Aurélien Tchouaméni !

La suite après cette publicité

Si le feuilleton Mbappé s'est achevé il y a pratiquement dix jours, celui d'Aurélien Tchouaméni (22 ans) traîne un peu plus en longueur. Le milieu de terrain international tricolore, qui a rejoint Clairefontaine ce samedi avec les autres Bleus appelés pour disputer plusieurs matches internationaux au mois de juin, ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Il n'y a que peu de chances qu'il continue à évoluer sur le Rocher la saison prochaine d'autant que l'AS Monaco lui a fourni un bon de sortie.

Mais sa future destination reste toujours un mystère bien gardé. Priorité de Liverpool depuis quelques semaines, Tchouaméni s'est depuis rapproché du Real Madrid et a même indiqué à plusieurs de ses coéquipiers qu'il allait rejoindre la capitale espagnole la saison prochaine. La récente victoire des hommes de Carlo Ancelotti en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool (1-0) ne peut-être qu'un argument supplémentaire pour convaincre l'ancien Bordelais.

Le Real Madrid passe à l'attaque

Mais il manquait encore une offre ferme du Real Madrid. Selon nos informations, celle-ci a été formulée ces derniers jours. Le montant exact n'a pas filtré, mais il dépasse les 80 M€. Les positions se rapprochent. Mais pas encore suffisant toutefois pour faire fléchir la direction monégasque qui discute en parallèle avec le PSG. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont pris les choses en main. Ils ont discuté avec le joueur et son entourage la semaine dernière et souhaitent vraiment faire venir le joueur à Paris.

On entre donc dans le money time de ce dossier. Liverpool avait prévu de passer quoi qu'il arrive à l'action après la finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid est donc en bonne position pour l'instant mais reste sous la menace du club parisien qui entend bien jouer un sale tour au club Merengue. Nul doute que les enchères vont continuer à monter ces prochaines heures... Pour le plus grand bonheur de l'AS Monaco et de Bordeaux qui va récupérer en cas de transfert 20% sur la plus-value.