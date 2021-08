OL : l'énorme coup de gueule de Peter Bosz contre ses joueurs

La suite après cette publicité

Après avoir été tenu en échec au Groupama Stadium par le Stade Brestois (1-1), l'Olympique Lyonnais de Peter Bosz comptait enfin lancer sa saison à Angers. Mais les retrouvailles avec Gérald Baticle n'ont pas été très bonnes pour les Gones. Balayés trois buts à zéro, les partenaires d'Houssem Aouar n'ont jamais existé durant la rencontre. Et ça, Bosz n'a pas apprécié.

Outre les erreurs commises par ses ouailles, le Batave n'a surtout pas aimé le manque de révolte et de solidarité de ses joueurs. Et en conférence de presse, ces derniers en ont pris pour leur grade. «A mon avis, Angers c'était une équipe et nous on a joué avec onze joueurs qui faisaient leurs propres choses, on n'a pas vraiment vu une équipe qui voulait gagner. Et ça me dérange. (...) C'était pas intelligent de tacler surtout quand tu vas très vite comme Maxwell (Cornet, qui a été expulsé). Ça nous a pas aidé pour la deuxième période. Ce n'est pas le niveau qu'on recherche à l'OL», a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

«Ça me rend fou»

«On peut parler de la défense, des joueurs mais le foot ça commence avec la mentalité de vouloir gagner un match. Il faut donner 100%. Je l'ai vu à Angers, pas chez mon équipe. On a rien fait avec le ballon, rien, pas de mouvement, on n'a pas joué vite. La mentalité pour gagner, ça commence avec ça. Ça j'ai pas vu. C'était pas bien, pas du tout. Je n'ai pas vu cette mentalité-là dans mon équipe. Je ne suis pas spécialement inquiet, mais ça me rend fou».

Malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur, les maux de l'OL ne semblent pas avoir disparu. Et alors qu'il vient sans doute de vivre ce que beaucoup d'anciens coaches de l'OL ont vécu, Bosz a lancé un avertissement à ses joueurs. «Je vais me répéter. Ça commence avec tout donner, une mentalité à 100%. Je ne sais pas combien de fans étaient là. C'est l'OL ! Qu'est-ce qu'on a donné aux fans ? Rien du tout ! Je suis là que depuis 6, 7 semaines. Je ne sais pas comment c'était avant. J'ai vu juste ce match. Si on veut gagner quelque chose, ça doit changer et vite. Je ne suis pas du tout content avec ce que j'ai vu aujourd'hui». Le message est passé.