Euro 2024 : le Français François Letexier va arbitrer la finale

L’équipe de France a perdu en demi-finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne mais il y aura tout de même un tricolore en finale. En effet, pour le choc entre la Roja et l’Angleterre ce dimanche 14 juillet, c’est l’arbitre français François Letexier qui a été désigné pour être l’arbitre de la rencontre. S’il reste assez jeune à 35 ans, le natif de Bédée commence à avoir une sacrée expérience.

Il avait notamment dirigé la Supercoupe de l’UEFA cette saison entre Manchester City et le Séville FC (1-1, 5-4 aux Tab). Sur cet Euro, il avait pris part à trois rencontres avec Croatie-Albanie (2-2), Danemark-Serbie (0-0) et Espagne-Géorgie (4-1). C’est le premier français à diriger une finale d’un Euro depuis l’édition 1988 et Michel Vautrot lors de Pays-Bas - Union Soviétique (2-0).