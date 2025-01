OM : à quoi joue Rennes avec Amine Gouiri ?

Elye Wahi parti à Francfort, l’OM n’a plus de temps à perdre pour lui trouver un successeur. Comme nous vous l’expliquons depuis plusieurs jours, le club phocéen, après avoir multiplié les pistes offensives, a jeté son dévolu sur Amine Gouiri, l’attaquant du Stade Rennais. Après avoir formulé une première proposition, à savoir un prêt payant de 2 M€ avec une option d’achat obligatoire fixée à 10 M€ refusé par Rennes, Marseille est revenu à la charge avec une offre rehaussée de 16 M€ assorti d’un bonus de 4 M€ comme nous vous l’expliquions ce matin.

Les négociations battent leur plein ces dernières heures et une nouvelle offre a été transmise à Frédéric Massara. Là encore, l’homme fort du mercato des Rouge et Noir a décidé de ne pas donner suite à la proposition de 21 M€ de l’OM. À écouter l’ancien dirigeant de l’AC Milan, seule une offre de 26 M€ pourra le décider de laisser filer l’ancien Lyonnais auteur de 47 buts et 26 passes décisives en 166 matches de première division et recruté pour 28 M€ par Rennes en 2022.

Rennes a refusé une offre de 21 M€ de l’OM

Une situation incompréhensible pour le n°10 du Stade Rennais qui avait obtenu la parole de Massara de le laisser filer du côté de la Canebière si une proposition d’envergure arrivait sur la table. Celle-ci est arrivée, mais ne fait pas sourciller le dirigeant rennais plus que jamais affaibli ces dernières semaines avec un mercato estival totalement raté et le recrutement d’un Jorge Sampaoli déjà viré deux mois après son arrivée.

Plus vraiment heureux en Bretagne et disposant d’un challenge sportif plus qu’intéressant du côté de l’OM, Amine Gouiri, pas vraiment utilisé à son meilleur poste depuis le début de saison, est pour le moment bloqué à quai. À 4 jours de la fin du mercato, le temps presse aussi bien pour le joueur qui a fait de Marseille une priorité que du côté du joueur qui voit bien le projet rennais prendre une tournure pour le moins inquiétante ces dernières semaines.