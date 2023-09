PSG-OM | Streaming : comment regarder le match en direct

Chaque année, à l’annonce du calendrier de la Ligue 1 Uber Eats, les suiveurs du football français observent avec attention les dates du fameux Classique, cette rencontre entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Cette année encore, le rendez-vous est incontournable, mais contrairement à la saison dernière où l’OM avait semblé capable de s’offrir l’ogre parisien, cette fois-ci, la rencontre s’annonce bien déséquilibrée. En principe. Il faut dire que l’OM est en pleine crise assez impressionnante. Le match nul face à Toulouse lors de la dernière journée (0-0) a plongé le club dans un surprenant chaos. En cause ? Une réunion très tendue entre les supporters et la direction ce lundi avec à l’initiative Rachid Zeroual, président historique des South Winners, principal groupe des supporters.

Depuis, Marcelino a démissionné, Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont mis en retrait de leur rôle, Frank McCourt a publié un communiqué cinglant pour mettre les choses au clair et enfin Jacques Abardonado a assuré l’intérim sur le banc olympien. L’ancien membre du staff s’en est d’ailleurs plutôt bien sorti puisqu’il a accroché un match nul spectaculaire (3-3) sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa. De quoi donner un peu de confiance avant de s’attaquer au PSG qui a roulé sur le Borussia Dortmund ce mardi (2-0). La formation de Luis Enrique voudra continuer sur sa lancée et en profiter pour corriger son rival devant ses supporters.

Surtout que les Parisiens du président Nasser Al Khelaifi restent sur une défaite au Parc des Princes face à l’OGC Nice en Ligue 1 (2-0). Une victoire parisienne dans son antre de la Porte d’Auteuil viendrait donc effacer la première grosse contre-performance de la saison. Et ce match sera aussi l’occasion pour certains joueurs comme Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani de lancer enfin leur saison. Manuel Ugarte qui a déjà prévenu qu’il attendait avec impatience ce match sera au rendez-vous pour ce match qui sent la poudre et l’affrontement du Nord contre le Sud, de la Capitale de la France versus la Capitale de la Province. De son côté, l’OM, qui se présentera très certainement encore avec Jacques Abardonado sur son banc, voudra livrer une prestation solide pour montrer son caractère, un peu à l’image du match nul 3-3 glané à Amsterdam face à l’Ajax avec un très bon Aubameyang et un excellent Amine Harit. Un match quoiqu’il arrive tendu s’annonce donc entre deux équipes aux dynamiques diamétralement opposées.

