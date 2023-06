PSG : Achraf Hakimi, une saison à vite oublier ou presque

La suite après cette publicité

Pour sa deuxième saison pleine du côté du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi devait enfin confirmer son statut de joueur de classe mondiale à son poste. L’international marocain, qui avait affiché un niveau impressionnant à Dortmund et l’Inter, était forcément une plus-value pour le club de la capitale qui peinait à trouver un latéral droit fiable depuis plusieurs années. Mais comme la saison dernière, Achraf Hakimi a connu une saison très irrégulière, enchaînant les gros matches par moment puis devenant quelconque, voire décevant sur plusieurs autres matches. Ces dernières semaines, celui qui vient tout de même d’être nommé dans l’équipe type UNFP de la saison, enchaîne les prestations mitigées et ne semble pas vraiment être bien dans sa tête.

Preuve en est, il n’a disputé que 2 des 5 derniers matches de son équipe. La raison ? Sur ces deux matches, il a écopé d’un carton rouge. Symbole d’une nervosité et d’un manque de contrôle alors que la saison touche à sa fin. Légèrement blessé en mars dernier, nerveux ces derniers mois, Achraf Hakimi ne transpire pas la sérénité et semble être usé psychologiquement. Il faut dire que sa saison n’a pas été de tout repos. Et ses derniers mois sont évidemment marqués par une affaire extra-sportive. Le Marocain a été cité dans une affaire de viol présumé en février qui l’a fortement impacté. Depuis, il a été entendu par les enquêteurs puis relâché. Pour le moment, l’enquête n’a pas encore rendu son verdict alors que son avocate dénonce une tentative de racket et qu’il nie les faits. Mais forcément, cette histoire, qui a aussi entraîné son divorce avec son ex-compagne, n’a pas aidé le joueur à se concentrer sur ses performances sportives.

Un avenir incertain ?

Finalement, la saison du latéral droit de 25 ans est presque à oublier, un peu comme celle du club en général malgré ce titre de Champion de France. Presque, car le Marocain, comme depuis plusieurs années maintenant, semble métamorphosé lorsqu’il évolue sous la tunique des Lions de l’Atlas. Sa saison est évidemment marquée par le parcours héroïque du Maroc à la Coupe du Monde 2022 avec cette demi-finale. Dans l’équipe type du tournoi, il a été l’un des grands artisans de l’histoire écrite par son équipe. « On est de tout cœur avec lui, ça va lui faire du bien de rentrer au pays, de sentir le soutien », expliquait d’ailleurs Walid Regragui au moment de le convoquer en mars dernier, alors qu’il était dans la tourmente. Des trêves internationales qui sonnent comme des bouffées d’air frais pour le joueur qui n’arrive pas à se montrer aussi essentiel avec le PSG.

De quoi remettre en question son avenir dans le club de la capitale ? Ces derniers jours, la presse espagnole explique que le joueur veut quitter le PSG cet été. La réalité est un peu différente. Depuis qu’il a quitté le Real Madrid en 2020, Achraf Hakimi ne cache pas son envie de revenir un jour dans son club de cœur pour s’imposer. C’est d’ailleurs son rêve. Mais pour le moment, le Parisien se sent très bien à Paris où il est très proche de son coéquipier Kylian Mbappé. Et la direction parisienne garde une confiance totale envers son joueur. Nasser al-Khelaïfi ne souhaite pas le laisser partir et l’apprécie beaucoup. À court terme, un départ n’est pas envisagé pour le moment. Alors que Mbappé sera évidemment annoncé avec insistance au Real Madrid l’année prochaine, cela pourrait aussi être l’occasion pour Hakimi de s’envoler vers son club formateur. Le temps de réaliser une saison pleine à Paris avec un coach qui exploiterait ses qualités à 100%…