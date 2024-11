Le vestiaire du Bayern milite pour une prolongation de Joshua Kimmich

Devant les 75 000 spectateurs réunis à l’Allianz Arena, mardi soir, le Bayern Munich a confirmé son excellente dynamique en signant un septième succès de rang toutes compétitions confondues face au PSG (1-0). Après la rencontre, les Bavarois ont logiquement affiché leur satisfaction mais un autre sujet a également été évoqué : l’avenir de Joshua Kimmich, lié aux Munichois jusqu’en juin prochain et qui n’a toujours pas prolongé son contrat. «Josh, Christoph et moi sommes en pourparlers ouverts et constructifs. Lorsqu’il sera prêt et qu’il dira oui, nous voulons que cela se réalise. Mais ce n’est pas encore le cas. Il doit décider s’il veut vivre une autre grande aventure dans sa carrière ou s’il veut devenir une autre légende au FC Bayern», a d’ailleurs lancé Max Eberl, le directeur sportif du club.

«Je serais heureux si Jo restait au FC Bayern. Il a la confiance de l’équipe, de l’entraîneur et de tout le club. Donc pour moi, ce ne serait qu’une formalité», a de son côté avoué Manuel Neuer alors que Vincent Kompany a lui témoigné de sa confiance, sans pour autant évoquer les dimensions contractuelles. «Joshua a joué chaque minute jusqu’à présent, donc la réponse est simple. Il a montré à chaque match qu’il était important pour nous. Les détails du contrat ne sont pas mon rôle. Mon rôle est de garder les joueurs motivés, heureux et prêts à se battre pour ce club. J’ai ce sentiment tous les jours avec Joshua. Tout le reste ne concerne que lui et le club - et je respecte cela». Affaire à suivre…