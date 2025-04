Cristiano Ronaldo relativise son objectif des 1000 buts

Auteur d’un doublé ce vendredi face à Al-Hilal, Cristiano Ronaldo a désormais inscrit 931 buts dans le monde du football professionnel. Alors qu’on pensait ce total inatteignable, le Portugais n’est pourtant plus "qu’à" 69 buts de la barre des 1000 réalisations, objectif qu’il s’était lui-même fixé il y a un peu plus d’un an. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l’attaquant a préféré botter en touche.

«Les gars, profitons du moment présent. Je ne chasse pas les 1000. Si ça arrive, parfait. Si ça n’arrive pas, ça n’arrive pas. J’ai atteint le cap des 900 en octobre 2024 et maintenant, ils en veulent déjà 1000. Cela commencerait presque à devenir une obligation. C’est pourquoi je dis: vivre l’instant présent et voir la réponse que mes jambes me donneront dans les années à venir», a raconté Cristiano Ronaldo. Avec 21 buts cette saison, il est le meilleur buteur de Saudi Pro League devant Abderrazak Hamdallah et Marcos Leonardo (17 buts).