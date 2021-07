MU : Ole Gunnar Solskjaer se réjouit de l'arrivée de Jadon Sancho

La suite après cette publicité

Après de longues semaines d'attente, les supporters de Manchester United peuvent respirer : Jadon Sancho (21 ans) est un nouveau joueur des Red Devils. Alors qu'il avait annoncé un accord à hauteur de 85 M€ avec le Borussia Dortmund le 1er juillet dernier, le club anglais a officialisé ce vendredi la signature de l'attaquant des Three Lions pour les cinq prochaines années, soit jusqu'en juin 2026. Forcément, le manager de MU, Ole Gunnar Solskjaer, est un homme heureux puisqu'il compte désormais une arme offensive redoutable de plus au sein de son effectif pour les années à venir.

« Jadon incarne le type de joueur que je veux amener au club, c'est un attaquant incarnant les meilleures traditions de Manchester United. Il fera partie intégrante de mon équipe pour les années à venir et nous avons hâte de le voir s'épanouir. Ses statistiques de buts et de passes décisives parlent d'elles-mêmes et il apportera également un rythme, un flair et une créativité formidables à l'équipe. Old Trafford sera le tremplin dont il a besoin pour libérer son talent inexploité et s'exprimer au plus haut niveau. Pour un joueur de son âge, Jadon a déjà réalisé beaucoup de choses et a montré le courage d'aller faire ses preuves à l'étranger. Nous sommes tous impatients d'accueillir Jadon dans l'équipe alors que nous nous préparons pour la nouvelle saison », a ainsi lâché OGS sur le site officiel de Manchester United. Nul doute que les premiers pas de Jadon Sancho seront très observés dès son retour de vacances.