Real Madrid : Ferland Mendy commence à poser question

La suite après cette publicité

Il y a un an et demi, Ferland Mendy était présenté sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Zinedine Zidane et Florentino Pérez tenaient là un véritable concurrent pour un Marcelo arrivant en bout de course, et un joueur prometteur pour l'avenir. Mais l'ancien de l'OL a surpris tout le monde puisqu'il s'est très vite imposé en tant que titulaire, montrant de très belles choses.

Une montée en puissance qui a fait sensation à Madrid, où l'on s'est vite convaincu d'avoir un bon latéral gauche pour la prochaine décennie. Mais au fur et à mesure, les choses se sont corsées. Le joueur formé au Havre a commencé à stagner, pire, à régresser. Son apport offensif est ainsi de moins en moins intéressant, tout comme il a tendance à se montrer fragile derrière. Ce samedi, Marca commence même à évoquer un « problème Mendy ».

Reguilon vers un retour ?

Le média madrilène est très clair : « Mendy doit convaincre tout le monde d'ici la fin de saison, quelque chose qui ne parait pas simple vu ses prestations actuelles ». Réclamé par Zinedine Zidane à l'époque, le joueur ne convainc plus la majorité de fans et des observateurs et, avec un Marcelo bien loin de son meilleur état de forme, le Real Madrid cherche des solutions.

Un retour de Sergio Reguilon, vendu à Tottenham l'été dernier, est envisagé, et coûterait 45 millions d'euros aux Merengues, soit 10 millions de plus que le prix récupéré en le lâchant aux Spurs. Deux joueurs formés au club, Fran Garcia (21 ans, prêté au Rayo Vallecano cette saison) et surtout Miguel Gutierrez (19 ans), sont aussi vus comme des solutions sur le moyen terme aux soucis du Real Madrid sur le flanc gauche de sa défense. Ferland Mendy va donc devoir passer la seconde...