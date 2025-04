Le Ballon d’Or fait déjà peur au FC Barcelone !

Tout se passe très bien au Barça cette saison. L’écurie entraînée par Hansi Flick se présente à ce sprint final de la saison avec de sérieuses possibilités d’aller au bout en Liga et en Copa del Rey, dont la finale se disputera ce samedi face au Real Madrid. En Ligue des Champions, les Catalans sont aussi dans le dernier carré et sont donc forcément un candidat sérieux pour le sacre final. Le tout, grâce à une équipe très bien rodée et un coach allemand qui parvient à exploiter du mieux possible le talent de ses joueurs offensifs.

Concrètement, il y a quatre joueurs qui peuvent prétendre à une place dans le top 10 du Ballon d’Or : Lamine Yamal, Raphinha, Pedri et Robert Lewandowski, et les deux premiers sont même de sacrés candidats au titre. Pedri et le Polonais n’en sont pas très loin, et on imagine que les derniers matchs de Ligue des Champions seront décisifs. Du jamais vu à Barcelone depuis ce fameux trio MSN, ou l’époque où Xavi et Iniesta accompagnaient régulièrement Lionel Messi parmi les mieux classés de la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Le Barça n’est pas emballé

Mais comme l’indique Relevo, le Barça n’est pas forcément ravi. Le média, qui s’appuie sur des sources proches de Joan Laporta, explique qu’au sein du club, on privilégie l’excellence de l’équipe et du collectif, et qu’on ne veut pas mettre d’individualité en avant. Tout le contraire du Real Madrid par exemple et de l’affaire Vinicius Jr, avec des Merengues qui se sont clairement positionnés en privé et en public en faveur du Brésilien, devant d’autres joueurs de l’équipe comme Dani Carvajal.

Le média souligne ainsi cette approche différente entre les deux clubs et rajoute que le Barça a peur que l’unité du groupe en prenne un coup. Le vestiaire est plutôt sain et équilibré et la direction ne souhaite pas voir des guerres d’égo ou des velléités individuelles apparaître. Le FC Barcelone ne devrait donc pas se positionner en faveur d’un joueur et espèrera tout de même qu’il y aura un ou plusieurs blaugranas sur le podium.