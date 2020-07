Les compos probables de Juve-Lazio

La suite après cette publicité

En clôture de la 34e journée de Serie A, la Juventus reçoit la Lazio dans un choc du haut de tableau. En effet, le leader turinois (77 pts) affronte l'équipe qui lui a tenu tête une bonne partie de la saison mais les Laziales (4e, 69 pts) sont désormais décrochés. Mais la Vieille Dame pourrait se rapprocher un peu plus du titre en cas de victoire.

Maurizio Sarri devrait présenter son onze de départ dans son traditionnel 4-3-3. Ainsi, Szczęsny gardera les buts. La défense sera composée de gauche à droite de Alex Sandro, Bonucci, De Ligt et Danilo. Au milieu, Rabiot, Pjanic et Bentancur seront alignés. Enfin, le trio d'attaque sera emmené par Ronaldo, Dybala et Cuadrado. Coté Lazio, Simone Inzaghi devrait aligner son 3-5-2. Strakosha sera aligné dans les cages. La défense centrale sera assurée par Bastos, Luis Felipe et Acerbi. Les 5 du milieu seront alignés de gauche à droite : Anderson, Parolo, Cataldi, Milinkovic et Laazari. Caicedo et Immobile seront chargés de l'animation offensive.