Le MHSC annonce l'arrivée de Jonas Omlin

Le Montpellier HSC tient son nouveau portier. Faute d'avoir pu conserver Gerónimo Rulli (28 ans), prêté l'an passé par la Real Sociedad, le club a jeté son dévolu sur Jonas Omlin (26 ans, 1m90). Le gardien suisse évoluait au FC Bâle depuis l'été 2018, après des passages au FC Lucerne et au FC Le Mont. Avec les pensionnaires du Parc Saint-Jacques, le joueur a disputé 78 matches de première division suisse et 17 rencontres européennes, dont 6 de Ligue des Champions. Une expérience qui lui a même permis d'être appelé en sélection, sans jusqu'ici avoir connu sa première cape.

Ce dernier arrive dans la peau du titulaire, devant les jeunes Dimitry Bertaud (22 ans) et Matis Carvalho (21 ans). «Je suis très heureux d’accueillir Jonas. J'espère que, grâce à nous, il sera titulaire le plus possible avec la sélection suisse, qu'il va beaucoup nous apporter et qu'il va s'épanouir à Montpellier», a déclaré Laurent Nicollin, le président héraultais, dans le communiqué du club officialisant sa venue.