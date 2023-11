PSG : Randal Kolo Muani évoque sa rivalité avec Gonçalo Ramos

Arrivé cet été au PSG pour 90 millions d’euros, Randal Kolo Muani (24 ans) est toujours en concurrence avec Gonçalo Ramos (22 ans), qui est également arrivé cet été pour un montant de 80 millions d’euros. Deux transferts importants, mais un seul pourra être aligné sur la pointe de l’attaque parisienne, aux côtés d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à RMC Sport, RKM s’est livré sur sa rivalité avec l’attaquant portugais, mais aussi avec les autres membres de l’effectif offensif parisien.

«Ça se passe très bien. On s’entend tous bien d’ailleurs. Je pense que la concurrence fait progresser les joueurs. Pour moi, c’est primordial qu’il y en ait dans un club comme le Paris Saint-Germain, ça fait progresser. À nous de nous donner à l’entraînement et dans les matchs pour arriver à garder notre place. Je suis plus souvent sur le côté droit que le gauche si on remarque bien. (Avec Gonçalo Ramos), il n’y a pas de schéma préférentiel. On peut aussi prendre la profondeur à n’importe quel moment quand on en a la possibilité. Le numéro 9 doit être là pour l’équipe».

