Ligue 1 : l'AS Monaco gifle le FC Metz, Montpellier s'impose face à Clermont, Angers s'offre le Stade de Reims

La 17ème journée de Ligue 1 se poursuivait cet après-midi avec les matchs de 15 heures. Victorieuse à Angers mercredi (3-1), l'AS Monaco accueillait le FC Metz à Louis II avec le désir d'enchaîner pour réduire la voilure sur le top 5 au classement. Surpris à Saint-Symphorien par le MHSC en début de semaine (1-3), les Grenats espéraient bien ramener au moins un point de leur déplacement en Principauté. La rencontre démarrait sur de belles bases pour les asémistes qui ouvraient le score par Sofiane Diop sur une frappe en pivot (1-0, 2e). Sonnés, les hommes d'Antonetti rataient de peu l'égalisation par Bronn seul aux six mètres qui ne trouvait pas le cadre de la tête (25e). Juste avant la pause, l'ASM obtenait un penalty suite à une faute de main de Kouyaté (42e). Kevin Volland ne tremblait pas et transformait la sentence (2-0, 44e). Juste avant l'heure de jeu, Gelson Martins bien servi par Diop ajustait de près (3-0, 57e). Wissam Ben Yedder parachevait le succès des siens en fin de match sur une offrande de Golovin (4-0, 87e). Avec ce septième succès de la saison, Monaco se hissait à la sixième place.

La suite après cette publicité

Le Stade de Reims qui a frappé un grand coup en s'imposant à Lyon (2-1), recevait Angers à Auguste Delaune. Les hommes d'Oscar Garcia pouvaient tout simplement revenir à hauteur de leur adversaire du jour en cas de succès cet après-midi. Pour le SCO, il s'agissait de se remettre la tête à l'endroit après la désillusion à domicile face à Monaco (1-3). Les choses se compliquaient pour les Champenois qui évoluaient à dix juste avant la pause suite à un deuxième carton jaune reçu par Berisha (36e). Le cauchemar se poursuivait pour les locaux au retour des vestiaires. Le SCO obtenait un penalty pour une main de Matusiwa dans la surface sur une frappe de Boufal (48e). Ce dernier convertissait le penalty et ouvrait le score (0-1, 49e). Les hommes de Garcia obtenaient un penalty juste avant l'heure de jeu suite à une faute de Doumbia sur Foket (57e). Petkovic détournait le penalty d'Ekitike mais le portier angevin n'avait pas ses deux pieds sur sa ligne, le penalty était à tirer à nouveau. Le jeune attaquant rémois ne tremblait pas et égalisait (1-1, 59e). Les hommes de Baticle reprenaient l'avantage dans le dernier quart d'heure par Fulgini bien servi par Boufal (1-2, 76e). Avec cette sixième victoire de la saison, le SCO remontait à la septième place.

Le MHSC enchaine, Nantes s'impose à Lorient

Brillant vainqueur du FC Metz (3-1) mercredi, le MHSC souhaitait poursuivre sa dynamique positive lors de la réception de Clermont à la Mosson. De son côté, le promu tenu en échec sur sa pelouse par Lens (2-2), comptait bien jouer un vilain tour au club héraultais pour se donner de l'air au classement. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ouvraient le score juste avant la demi-heure de jeu. Mollet remisait pour Wahi dans la surface dont la frappe enroulée ne laissait aucune chance à Djoco (1-0, 28e). Quelques minutes plus tard, Omlin sauvait les siens à deux reprises sur des tentatives de Bayo et Mendy (35e). Au retour des vestiaires, le match s'emballait et les occasions se multipliaient. Mavididi voyait sa frappe filer juste à côté (57e), et Bedadka trois minutes plus tard ne cadrait pas sa frappe (60e). Clermont poussait pour recoller au score et Gastien décochait une superbe frappe détournée en corner par Omlin (76e). Le MHSC remportait son septième succès de la saison et se hissait au huitième rang.

Enfin, le FC Lorient recevait le FC Nantes au Moustoir. Battus par l'ESTAC (2-0) en début de semaine, les hommes de Christophe Pelissier voulaient absolument prendre leurs distances avec la zone rouge. Surpris par l'OM à la Beaujoire mercredi (0-1), les Canaris pouvaient se rapprocher du top 10 en cas de victoire face aux Merlus. Les Lorientais dominaient la première mi-temps et se créaient de belles opportunités par Le Fée et Moffi notamment (25e, 45+1). En fin de match, le FC Nantes ouvrait le score sur sa première occasion du match. Bien servi par Bukari, Cyprien surprenait Nardi d'une belle frappe en pivot (0-1, 80e). Avec cette sixième victoire, le FC Nantes pointait à la treizième place au classement, les Merlus s'approchaient dangereusement de la zone rouge.

Les résultats des matchs de 15h

FC Lorient 0-1 FC Nantes : Cyprien (80e) pour le FC Nantes

AS Monaco 4-0 FC Metz : Diop (2e), Volland (44e, sp), Gelson Martins (57e), Ben Yedder (87e) pour Monaco

Montpellier 1-0 Clermont : Wahi (28e) pour le MHSC

Stade de Reims 1-2 Angers : Ekitiké (59e, sp) pour Reims ; Boufal (49e, sp), Fulgini (76e) pour Angers

Retrouvez le classement de Ligue 1 ici.