Angers - OL : Jean-Eudes Aholou s’avoue vaincu

Après la défaite de son équipe à domicile contre l’OL (0-3) sur la pelouse du stade Raymond-Kopa, le milieu Jean-Eudes Aholou n’a pas caché sa déception mais a reconnu la supériorité évidente des Gones ce samedi soir, lors de la 14ème journée de Ligue 1. Cette victoire permet à Lyon de rester dans le top cinq du championnat :

«Oui, c’est vrai que c’était un match très compliqué face à une belle équipe de Lyon. On a respecté notre plan de jeu. Aujourd’hui c’était compliqué. Il faut revoir le match, faut revoir ce qui n’a pas bien fonctionné. Mais on doit faire mieux avec le ballon pour poser plus de danger à l’adversaire. Depuis le début de saison à domicile, on n’a pas gagné énormément de matchs. On le compense à l’extérieur mais on droit trouver la clef pour prendre des points à domicile», a-t-il déclaré au micro de DAZN.