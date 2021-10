Inter Milan : pas de pression mise sur Christian Eriksen

Après le 12 juin et son malaise pendant Danemark-Finlande, on ne sait toujours pas si le milieu de terrain danois Christian Eriksen refoulera les terrains de football, tout comme son sélectionneur Kasper Hjulmand en conférence de presse : «J'avais un plan pour impliquer Christian encore plus. Avoir lui et Mikkel Damsgaard jouant ensemble. Je ne m'attendais pas du tout à voir une équipe nationale danoise sans Christian. Il était inclus dans tous mes plans.»

Néanmoins, peu importe la décision du Nerazzurro, le technicien de 49 ans sera toujours aux côtés de son joueur : «Quelle que soit la décision qu'il prendra, je le soutiendrai. Parce que c'est un choix profondément personnel que seul Christian devrait faire. Et il doit prendre tout le temps dont il a besoin. Personne ne lui mettra la pression en aucune façon.»