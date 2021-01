Kevin de Bruyne tout proche d’une prolongation de contrat !

Manchester City compte bien blinder ses stars ! Quelques semaines après la prolongation de son technicien Pep Guardiola, c’est un autre joyeux qui pourrait suivre. Sky Sport Italia révèle aujourd'hui qu’un accord entre les Skyblues et Kevin de Bruyne serait très proche et qu’un nouveau contrat pourrait être signé rapidement. City est confiant sur ce dossier, d’autant plus que le Belge négocie seul cet accord, sans passer par son agent.

La suite après cette publicité

Malgré une saison plus compliquée pour Manchester City, qui reste tout de même un candidat sérieux au titre, KDB est encore et toujours aussi décisif. 7 passes décisives en 13 matchs, il est le 4ème meilleur passeur décisif de Premier League, mais les Citizens ont 2 matches en retard. Ils pointent actuellement à la 8ème place et devront profiter cette après-midi de la mauvaise passe de Chelsea pour remonter au classement. Coup d'envoi à 17h30 à Stamford Bridge (à suivre en live commenté sur notre site).