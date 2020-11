Pep Guardiola prolonge à Manchester City !

Le feuilleton Guardiola touche à sa fin. Recruté par Manchester City en 2016 alors qu’il sortait d’une expérience de trois ans au Bayern Munich, Pep Guardiola (49 ans) entretenait le suspens concernant son avenir chez les Citizens. Libre de tout contrat en juin prochain, l’ex-coach du FC Barcelone se voyait reprocher son incapacité à mener City sur le toit de l’Europe, et ce, malgré deux Premier League, trois Carabao Cups, une FA Cup et deux Community Shields glanés.

A Barcelone, là où Guardiola a acquis ses lettres de noblesse en tant qu’entraîneur, certains espéraient alors un retour au bercail à l’occasion de l’élection du nouveau président culé. Un espoir réduit à néant par le principal intéressé. « Je l'ai dit à de nombreuses reprises, ma période comme entraîneur de Barcelone est terminée. Je pense que dans la vie, on ne doit faire les choses qu'une fois », déclarait le Catalan le 31 octobre dernier.

Un contrat de deux ans

Depuis, des signaux positifs concernant une prolongation ont été aperçus en provenance des bureaux de l’Etihad Stadium. « Pep et moi avons une compréhension très claire de ce qui est bon pour le club et de ce qui ne l'est pas. Nous avons un alignement clair en termes de vision de l'avenir et de ce que nous voulons en termes de succès pour le club », indiquait le boss de City, Khaldoon Al Mubarak.

La presse anglaise emboîtait le pas en évoquant un nouveau bail de longue durée jusqu’en 2025. Aujourd’hui, la nouvelle s'était confirmé ces dernières minutes. En Espagne, la radio Cadena SER et les journaux AS et Sport affirment en choeur que Pep Guardiola va bien signer un nouveau bail. Mieux, l’annonce officielle était annoncée comme imminente. Et cela s'est vérifié. City vient en effet d'officialiser la nouvelle. « Manchester City est heureux d’annoncer que Pep Guardiola a signé un nouveau contrat de deux ans avec le club », a indiqué le club anglais. Alors qu'un contrat de cinq ans était évoqué, Guardiola a finalement paraphé un bail de deux ans.