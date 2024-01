Javier Ribalta en passe de retrouver un club

Le 11 octobre dernier, Javier Ribalta quittait la Canebière, un peu plus d’un an après son arrivée seulement. Un départ précipité par les évènements qui ont eu lieu avec les supporters en début de saison et qui ont fait très mal en interne. Et comme l’indique Relevo, l’ancien de la Juventus devrait rebondir dans son pays.

La suite après cette publicité

Effectivement, le Betis se cherche un directeur sportif suite au départ de Ramon Planes en Arabie saoudite. Javier Ribalta est tout en haut de la liste des têtes pensantes pour ce poste ô combien important et les négociations devraient bientôt démarrer.