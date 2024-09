PSG - Stade Rennais : les compositions probables

La Ligue 1 entame sa 6e journée ce soir avec un duel entre Auxerre et Brest à 19h. Deux heures après, c’est au tour du PSG d’entrer en scène. Le champion de France en titre reçoit le Stade Rennais au Parc des Princes, dernière répétition avant de se rendre à Arsenal mardi soir prochain pour le compte de la 2e journée de Ligue des Champions. Face à une formation bretonne irrégulière en ce début de saison et encore en recherches de repères après avoir renouvelé en profondeur son effectif, le club de la capitale apparaît comme le grand favori de cette rencontre.

La suite après cette publicité

Il y a tout de même quelques incertitudes autour de l’effectif en raison d’un grand nombre d’absents, à commencer par Donnarumma. Safonov va enchaîner un 3e match de suite dans le but. La défense devrait quant à elle revenir plus ou moins à la normale après un visage inédit lors du nul à Reims. Hakimi serait aligné à droite avec une charnière Marquinhos-Pacho à ses côtés. Malade cette semaine et non convoqué ce soir, Nuno Mendes ne pourra pas tenir sa place dans le couloir gauche. C’est donc Beraldo qui part avec une longueur d’avance. Au milieu, on pourrait également avoir quelques modifications.

À lire

Le PSG très amoindri contre le Stade Rennais

Zaïre-Emery attendu au milieu, Barcola sur le banc

Aligné comme défenseur droit la semaine dernière, Zaïre-Emery retrouverait sa place favorite, c’est-à-dire dans l’entrejeu. Pour l’accompagner, Luis Enrique prévoirait d’envoyer Neves en pointe basse, en plus de Ruiz un cran plus haut. Il faut dire qu’il n’y a pas beaucoup de choix en raison des nombreux forfaits, Vitinha est par exemple en phase de reprise. Enfin devant, il n’y a pas trop de suspense. Barcola sur le banc, Dembélé et Lee sont attendus dans les couloirs pour accompagner Kolo Muani, aligné en attaquant de pointe. Les solutions offensives manquent puisque Asensio est en phase de reprise, et Doué s’est entraîné à part.

La suite après cette publicité

L’ancien Rennais ne retrouvera pas ses anciens partenaires ce soir. Julien Stéphan devrait présenter une équipe en 3-4-3, comme c’est le cas depuis le début de la saison. Fautif sur l’égalisation lensoise à la dernière minute, Mandanda sera tout de même titulaire, protégé par une défense Ostigard-Wooh-Seidu. Hateboer en ferait donc les frais. Assignon et Truffert débuteraient comme titulaires dans les rôles de pistons, et entoureraient un double pivot constitué de Matusiwa et de Santamaria. Enfin, le trio offensif bougerait légèrement puisque Kalimuendo, buteur contre Lens, céderait sa place à Gouiri, soutenu par Blas et Gronbaek.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un 1er but de Bradley Barcola face à Rennes peut vous rapporter jusqu’à 530€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - RENNES sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.