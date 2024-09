Le PSG fait le point sur ses nombreux absents

Le Paris Saint-Germain a dévoilé son point médical ce jeudi, à la veille de la réception du Stade Rennais au Parc des Princes, pour l’ouverture de la sixième journée de Ligue 1. Si Gianluigi Donnarumma a fait son retour à l’entraînement cette semaine, ⁠Vitinha et Désiré Doué n’ont toujours pas pris part à l’entraînement collectif. S’ajoutent à eux, Nuno Mendes, malade, Marco Asensio, sorti sur blessure contre Gérone, et les blessés de longue date, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos.

La suite après cette publicité

« Touché par un syndrome viral, Nuno Mendes est laissé au repos aujourd’hui. Marco Asensio poursuit sa reprise sur le terrain. Suite à une gêne ressentie à la cheville droite, Vitinha travaille individuellement aujourd’hui. Victime d’une entorse à la cheville droite lors du match contre Reims, Désiré Doué effectue des exercices en salle. Presnel Kimpembe continue son programme de performance. Lucas Hernández poursuit son protocole de reprise. Gonçalo Ramos continue sa rééducation », a indiqué le club de la capitale.