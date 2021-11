Brésil : Neymar s'est emporté contre l'arbitre

Le Brésil s’est imposé face à la Colombie, dans la nuit de jeudi à vendredi, validant ainsi son billet pour la Coupe du Monde 2022. Les hommes de Tite l’ont emporté 1-0 grâce à un but de Lucas Paqueta, sur une passe de Neymar. Une passe qu’il aurait pu ne pas faire, puisqu’il a échappé de peu à l’expulsion en tout début de match.

Mécontent à la suite d’une faute sifflée sur Juan Cuadrado à la huitième minute de jeu, le joueur du Paris Saint-Germain est sorti de ses gonds. On le voit contester vivement cette décision auprès de l’arbitre de la rencontre et même le bousculer légèrement, alors que les deux hommes étaient quasiment tête contre tête. Roberto Tobar, qui officiait lors de ce match, est resté calme et n’a même pas averti Neymar, qui le sera finalement à la 74e minute pour une faute sur Daniel Munoz.