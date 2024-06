LdC : la police a eu beaucoup de travail à Wembley !

Ce samedi soir, c’était finale de Ligue des Champions au stade Wembley de Londres. Et comme souvent dans ces conditions-là, c’est le Real Madrid qui l’emporte à la fin. Face à un Borussia Dortmund avenant, surtout en première période, les Merengues ont su faire le dos rond pour piquer au moment qu’il le fallait. Et grâce à des buts de Dani Carvajal et de Vinicius Junior, la Maison Blanche a remporté la quinzième C1 de son histoire.

Pour autant, la soirée n’a pas été aussi belle dans la capitale anglaise. En effet, outre plusieurs envahissements de terrain qui ont haché le début de partie, plusieurs incidents ont eu lieu dans l’antre londonien comme l’a indiqué la police d’outre-Manche : «les agents ont procédé à 53 arrestations à Wembley - cinq pour invasion du terrain et la majorité des autres pour tentatives de violation de la sécurité. Les événements sportifs majeurs attirent souvent des personnes sans billet qui tentent de contourner la clôture périphérique ou d’y entrer d’une autre manière.»