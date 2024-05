Algérie : c’est la guerre entre Vladimir Petkovic et Riyad Mahrez !

Un manque de communication ou le début de vives tensions ? Les 6 et 10 juins prochains, l’Algérie sera de retour sur le pont. Dans le cadre des éliminatoires comptant pour la Coupe du monde 2026, la sélection algérienne avait soigné son entrée en battant coup sur coup la Somalie (3-1) puis le Mozambique (2-0). Avec trois points d’avance sur le Botswana, l’équipe désormais dirigée par Vladimir Petkovic tentera de capitaliser sur les résultats enregistrés à l’automne 2023 pour prendre le meilleur sur la Guinée et l’Ouganda et conforter sa première place en tête du groupe G. À l’occasion de son second rassemblement à la tête des Fennecs, le technicien suisse s’est présenté, ce jeudi matin, devant la presse locale afin de communiquer la liste des 25 joueurs retenus pour ces deux échéances.

Entre absences inattendues et grosses surprises, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux a réalisé des choix forts. Si le successeur de Djamel Belmadi a décidé de rappeler Yacine Brahimi et Yassine Benzia, tous deux auteurs de prestations remarquées en mars (contre la Bolivie puis face à l’Afrique du Sud), et d’accorder sa confiance à Chouaïb Keddad, défenseur central du CR Belouizdad convoqué pour la première fois chez les A, le sélectionneur de 60 ans a, en revanche, décidé d’encore se passer des services de Youcef Belaïli, Islam Slimani mais surtout de Riyad Mahrez. Une absence de taille quand on connaît l’importance de l’ancien ailier de Manchester City, désormais exilé à Al-Ahli en Arabie saoudite, avec les Fennecs au regard de ses 31 buts et 40 passes décisives délivrées en 94 sélections.

Après être complétement passé au travers de sa CAN 2024, à l’image de l’élimination de son pays dès le premier tour du tournoi, l’international algérien avait manifesté son intention de mettre entre parenthèses sa carrière internationale pour retrouver une forme physique adéquate. Mais à en croire les justifications de Vladimir Petkovic en conférence de presse, l’ancien joueur de Leicester ne lui a donné aucun signe de vie depuis, d’où sa non-convocation. «Le cas Riyad Mahrez est important. J’ai lu la presse, et nous avons discuté en mars. Mahrez avait demandé à ne pas participer à ce moment-là. Nous avions convenu que, dès qu’il serait prêt, il me contacterait. J’ai inclus Mahrez dans la liste élargie, mais n’ayant reçu aucun appel de sa part, je considère qu’il n’est pas prêt à revenir», a déclaré l’Helvète avant d’ajouter que «les portes de la sélection lui étaient toujours ouvertes».

Une sortie médiatique à laquelle Riyad Mahrez n’a pas tardé à répliquer sur les réseaux sociaux. «Je n’ai ni reçu d’appels du sélectionneur ni de la Fédération. J’avais une petite gêne au genou, j’ai donc opté pour du repos lors des 2 derniers matchs de championnat afin d’être opérationnel pour ces 2 confrontations pour le Mondial 2026 ô combien important. Bonne chance à l’équipe nationale pour les matchs à venir, cela me tenait à cœur d’être présent, je respecte évidemment le choix du sélectionneur mais je prends acte de cette décision. Riyad», peut-on lire sur le compte X du principal intéressé. Pourtant auteur d’un exercice 2023-2024 convaincant pour sa première saison en Saudi Pro League, championnat saoudien au sein duquel il a terminé meilleur passeur, Riyad Mahrez va donc rester à quai. En attendant que les relations avec Vladimir Petkovic se réchauffent ?