Real Madrid : Vinicius Jr va être mieux payé que Kylian Mbappé

Il n’y a plus de doutes : Vinicius Jr va rester et prolonger au Real Madrid. S’il y a eu des rumeurs concernant un départ en Arabie saoudite pendant presque toute la saison, le Brésilien va finalement rempiler à Madrid. Et comme l’indique AS, il va recevoir une belle augmentation salariale qui va d’ailleurs faire de lui le joueur le mieux payé de l’équipe.

Le média indique ainsi que le numéro 7 va toucher une moyenne de 20 millions d’euros net par saison sur la durée de son contrat, qui ira jusqu’en 2030. C’est environ 5 millions de plus que ce qu’il touche actuellement, et 5 millions de plus aussi que le salaire de Kylian Mbappé. Même s’il est vrai que ce dernier avait eu droit à une belle prime à la signature lors de son arrivée à Madrid, s’élevant à 100 millions d’euros selon certaines sources.