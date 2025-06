Robert Lewandowski se fait cartonner en Pologne

Première du classement du groupe G des éliminatoires européennes pour la Coupe du Monde 2026, la Pologne compte deux victoires en autant de rencontres (6 points) et devance la Finlande de deux unités. Demain, elle peut même frapper un grand coup si elle s’impose face au pays scandinave qui compte un match en plus. Cependant, les hommes du sélectionneur Michal Probierz devront réaliser cette performance sans leur capitaine emblématique Robert Lewandowski.

Comme vous le savez depuis hier, Probierz et Lewandowski se sont clashés après le choix du sélectionneur polonais de retirer le brassard au joueur du FC Barcelone (brassard donné à Piotr Zielinski) après le choix de ce dernier de ne pas se rendre au rassemblement national pour des raisons médicales. Résultat : Lewandowski a annoncé sur ses réseaux sociaux ne plus vouloir jouer pour la Pologne tant que Probierz en sera le patron. «Compte tenu des circonstances et de la perte de confiance dans l’entraîneur. J’ai décidé d’arrêter de jouer pour l’équipe nationale polonaise pendant son mandat d’entraîneur», a-t-il lâché.

La classe politique demande à Lewandowski de se comporter en homme

Cependant, Robert Lewandowski a beau être la légende de son pays (85 buts inscrits en 158 sélections), son coup de pression risque de ne pas peser aussi lourd que celui d’un Thibaut Courtois avec l’ancien sélectionneur de la Belgique Domenico Tedesco. En effet, si le gardien du Real Madrid a fini par voir l’Italo-Allemand se faire virer, Michel Probierz peut se targuer d’avoir le soutien de tout un pays. Et de son équipe ! Alors que le média polonais Meczyki a révélé que les tensions entre l’attaquant vedette et son sélectionneur se sont dégradées dès le mois de mars, Sport relaie des informations selon lesquelles la quasi totalité des joueurs de la sélection ont applaudi le choix de Probierz de retirer le brassard à un Lewandowski jugé hautain. Et ce n’est pas tout.

La classe politique locale s’en est également mêlée. Le chef du cabinet du président polonais, Marcin Mastalerek, a invité Lewandowski à reconsidérer sa position. « Les hommes ne doivent pas s’offenser, car s’ils s’offensent, ce sont des garçons et personne ne les aime. Je me souviens quand Adam Nawałka a retiré le brassard de capitaine à Kuba Błaszczykowski avant l’Euro 2016 et Kuba Błaszczykowski n’est allé nulle part, il a juste joué un grand Euro 2016 », a-t-il déclaré sur RMF FM, avant d’ajouter qu’il espérait voir Lewandowski « réfléchir à sa décision et se comporter comme Błaszczykowski », car à selon lui, « c’est ainsi que le représentant polonais devrait se comporter ». Si Robert Lewandowski voulait mettre un coup de pression à Michal Probierz, c’est raté.